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Informații de legalitate
PowerPro Ultimate Aspirator fără sac
Producție oprită
Asistență
FC9912/01
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EU Declaration of conformity Philips PowerPro Ultimate Bagless vacuum cleaner FC9912/01 - English (US)
Important Information Manual Philips PowerPro Expert Bagless vacuum cleaner
Toate (3)
Accesoriile aspiratorului Philips sunt compatibile cu alte modele?
Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Curăţarea recipientului de praf al aspiratorului fără sac Philips
Furtun cu mâner ergonomic
Filtru
Adaptor universal
Mâner ergonomic cu telecomandă
Furtun complet
Filtru de evacuare
PowerPro UltimateCap de aspirare TriActive MAX
Aspiratorul meu Philips nu porneşte
Aspiratorul meu Philips se supraîncălzeşte
Simt şocuri electrice când utilizez aspiratorul Philips
Putere de aspirare scăzută a aspiratorului Philips