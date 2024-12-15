ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
  • Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*

Producție oprită

PowerPro UltimateAspirator fără sac

FC9912/01

4.4
| (7) Recenzii
Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*
Noul aspirator fără sac Philips PowerPro Ultimate asigură performanţe superioare de curăţare. PowerCyclone 7 asigură separarea excepţională a prafului de aer. Capul de aspirare TriActive+ oferă performanţe excelente pe toate tipurile de podele.
Vezi toate beneficiile

Elimină praful fără murdărie

Acum cu putere de aspirare cu 60% mai mare*

  • 2400 W

  • PowerCyclone 7

  • Filtru HEPA 13

  • Cap de aspirare TriActive Z*

PowerCyclone 7 menţine o putere mare de aspirare mai mult timp

PowerCyclone 7 menţine o putere mare de aspirare mai mult timp

Construcţia aerodinamică a PowerCyclone 7 minimizează rezistenţa la aer şi asigură rezultate excepţionale de curăţare prin 3 etape deosebit de eficiente: 1) Aerul intră rapid în PowerCyclone graţie orificiului de admisie aer drept şi lin. 2) Circuitul curbat de aer direcţionează rapid aerul în sus în compartimentul ciclonic. 3) În partea de sus a filtrului ciclonic, lamelele de evacuare îndepărtează eficient praful din aer.

Cap de aspirare pentru suprafeţe dure TriActive Z pentru praf şi firimituri

Cap de aspirare pentru suprafeţe dure TriActive Z pentru praf şi firimituri

Capul de aspirare pentru suprafeţe dure TriActive Z elimină tot praful şi firimiturile dintr-o mişcare. Forma unică de Z ghidează praful şi firimiturile mai mari către canalul de aspirare fără a le împinge înainte. Canalele laterale curăţă perfect de-a lungul plintelor. Acum nu trebuie să mai ridici capul de aspirare pentru a aspira firimiturile mai mari şi pentru a asigura curăţarea excepţională a suprafeţelor dure.

Filtru Ultra Clean Air HEPA 13 cu filtrare 99,95 %

Filtru Ultra Clean Air HEPA 13 cu filtrare 99,95 %

Filtrul Ultra Clean Air HEPA 13 captează cel puţin 99,95 % din praf, asigurând un mediu curat şi fără alergeni.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.4

din 5

7

Recenzii

4
2
1

15/12/2024

Україна

Україна

Дуже гарний пилосос, дуже задоволена ним.

Купила більше двох років. Працює справно, з роботою справляється на всі 100

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу

18/05/2020

Україна

Україна

Чудові функції.

Цей пилосос дуже тихий та потужний. В пилососі мені сподобалась ручка з дистанційним керуванням.

Avantaje

Підсвітку

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу

04/07/2019

Україна

Україна

Чудовий пилосос

Зручне керування на ручці, потужний, легко очищається контейнер.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Putere de aspirare în comparaţie cu cele mai bine vândute aspiratoare fără sac din Europa, testate de institutul extern de testare, în conformitate cu DIN EN 60312/-1/2013, pe covoare, februarie/aprilie 2014