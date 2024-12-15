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Producție oprită
FC9912/01
2400 W
PowerCyclone 7
Filtru HEPA 13
Cap de aspirare TriActive Z*
Construcţia aerodinamică a PowerCyclone 7 minimizează rezistenţa la aer şi asigură rezultate excepţionale de curăţare prin 3 etape deosebit de eficiente: 1) Aerul intră rapid în PowerCyclone graţie orificiului de admisie aer drept şi lin. 2) Circuitul curbat de aer direcţionează rapid aerul în sus în compartimentul ciclonic. 3) În partea de sus a filtrului ciclonic, lamelele de evacuare îndepărtează eficient praful din aer.
Capul de aspirare pentru suprafeţe dure TriActive Z elimină tot praful şi firimiturile dintr-o mişcare. Forma unică de Z ghidează praful şi firimiturile mai mari către canalul de aspirare fără a le împinge înainte. Canalele laterale curăţă perfect de-a lungul plintelor. Acum nu trebuie să mai ridici capul de aspirare pentru a aspira firimiturile mai mari şi pentru a asigura curăţarea excepţională a suprafeţelor dure.
Filtrul Ultra Clean Air HEPA 13 captează cel puţin 99,95 % din praf, asigurând un mediu curat şi fără alergeni.
4.4
din 5
7
Recenzii
Віолета
15/12/2024
Україна
Дуже гарний пилосос, дуже задоволена ним.
Купила більше двох років. Працює справно, з роботою справляється на всі 100
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу
Inter22
18/05/2020
Україна
Чудові функції.
Цей пилосос дуже тихий та потужний. В пилососі мені сподобалась ручка з дистанційним керуванням.
Avantaje
Підсвітку
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу
mishmak
04/07/2019
Україна
Чудовий пилосос
Зручне керування на ручці, потужний, легко очищається контейнер.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу
Putere de aspirare în comparaţie cu cele mai bine vândute aspiratoare fără sac din Europa, testate de institutul extern de testare, în conformitate cu DIN EN 60312/-1/2013, pe covoare, februarie/aprilie 2014