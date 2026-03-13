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Informații de legalitate
PowerPro Active Aspirator fără sac
Producție oprită
Asistență
FC8670/01
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Important Information Manual Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01 - English (US)
User Manual Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner - English (US)
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Accesoriile aspiratorului Philips sunt compatibile cu alte modele?
Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Curăţarea recipientului de praf al aspiratorului fără sac Philips
Cum trebuie să curăţ filtrul aspiratorului meu Philips?
Cap de aspirare pentru pardoseli dure
Tub telescopic
Cap de aspirare pentru spaţii înguste
Clemă pentru tub
Filtru de motor EPA10
Filtru de admisie pentru motor (burete)
Micro-filtru mistral
Cap de aspirare Delta MP
Mâner RMC
Perie Turbo
Buton
Aspiratorul meu Philips nu porneşte
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