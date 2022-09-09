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Informații de legalitate

  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01

Producție oprită

PowerPro ActiveAspirator fără sac

FC8670/01

4.7

| (14) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Putere mare de aspirare cu PowerCyclone 4

Noul aspirator fără sac Philips PowerPro Active oferă performanţă optimă la curăţare datorită tehnologiei PowerCyclone şi capului de aspirare Multi Clean, conceput special pentru depunerile mari de praf. Compartimentul pentru praf se curăţă uşor, fără a crea nori de praf

Vezi toate beneficiile

Golire rapidă şi uşoară

Putere mare de aspirare cu PowerCyclone 4

  • 2000 W

  • Filtru EPA 10

  • 1,7 l

Motor de 2000 W, pentru putere mare de aspirare

Motor de 2000 W, pentru putere mare de aspirare

Motorul de 2000 W generează o putere mare de aspirare, pentru rezultate excelente de curăţare.

Tehnologia PowerCyclone 4 separă praful de aer dintr-o singură mişcare

Tehnologia PowerCyclone 4 separă praful de aer dintr-o singură mişcare

Tehnologia PowerCyclone 4 maximizează fluxul de aer şi performanţa separând murdăria din aer dintr-o mişcare. Aceasta asigură rezultate remarcabile de curăţare prin intermediul unor paşi extrem de eficienţi: 1) Aerul intră rapid în PowerCyclone datorită fantei de admisie aer drepte şi netede. 2) Orificiul curbat de trecere a aerului accelerează aerul în sus în compartimentul ciclonic pentru a separa praful de aer.

Cap nou de aspirare Multi Clean pentru curăţare temeinică pe toate pardoselile

Cap nou de aspirare Multi Clean pentru curăţare temeinică pe toate pardoselile

Noul cap de aspirare Multi Clean oferă o curăţare profundă pe toate tipurile de pardoseli. Capul de aspirare este conceput să acopere perfect podeaua pentru a asigura o bună aspirare, chiar şi a prafului fin.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

14

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

09/09/2022

България

България

Cumpărător verificat

продуктът не вдига шум,удобен за хващане,с колела

скоростта е равномерна, батерията издържлива,хубав цвят,не ти дава да се навеждаш и е лек и удобен

Avantaje

бързо лесно чисти

Dezavantaje

няма

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Active FC8670/61 Bagless vacuum cleaner

Data utilizării 2022-03-09

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Active FC8670/61 Bagless vacuum cleaner

Data utilizării 2022-03-09

09/11/2021

Україна

Україна

Незамінний помічник для прибирання

Купували пилосос на заміну нашому старенькому. Так співпало, що покупка прибула саме після звичайного нашого домашнього прибирання, але випробувати апарат дуже кортіло! Як же ми здивувалися, коли побачили скільки бруду, пилу та шерсті залишив наш старий друг! За два роки користування цей пилосос став незамінним помічником нашої сім’ї , жаль що компанія перестала випускати саме цю потужну модель. Однозначно якісна річ

Avantaje

Потужність, якість, продуману функціональність

Dezavantaje

Немає

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу

Data utilizării 2019-11-09

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу

Data utilizării 2019-11-09

29/10/2021

Україна

Україна

PowerPro Active FC8672/01

Дуже гарний пилосос. Брав для прибирання двокімнатної квартири та вибором дуже задоволений. Придбав на початку березня 2019 року, досі все працює, ніяких нарікань на роботу приладу немає.

Avantaje

Потужний, швидке видалення сміття з накопичувального контейнеру, фільтра можна мити водою, прорезинені колеса, багато змінних насадок, довгий шнур електроживлення

Dezavantaje

На мою думку відсутні

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Active FC8672/01 Пилосос без мішка для пилу

Data utilizării 2019-10-29

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Active FC8672/01 Пилосос без мішка для пилу

Data utilizării 2019-10-29

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