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Producție oprită
Putere mare de aspirare cu PowerCyclone 4
Noul aspirator fără sac Philips PowerPro Active oferă performanţă optimă la curăţare datorită tehnologiei PowerCyclone şi capului de aspirare Multi Clean, conceput special pentru depunerile mari de praf. Compartimentul pentru praf se curăţă uşor, fără a crea nori de praf
2000 W
Filtru EPA 10
1,7 l
Motorul de 2000 W generează o putere mare de aspirare, pentru rezultate excelente de curăţare.
Tehnologia PowerCyclone 4 maximizează fluxul de aer şi performanţa separând murdăria din aer dintr-o mişcare. Aceasta asigură rezultate remarcabile de curăţare prin intermediul unor paşi extrem de eficienţi: 1) Aerul intră rapid în PowerCyclone datorită fantei de admisie aer drepte şi netede. 2) Orificiul curbat de trecere a aerului accelerează aerul în sus în compartimentul ciclonic pentru a separa praful de aer.
Noul cap de aspirare Multi Clean oferă o curăţare profundă pe toate tipurile de pardoseli. Capul de aspirare este conceput să acopere perfect podeaua pentru a asigura o bună aspirare, chiar şi a prafului fin.
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4.7
din 5
14
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Te37
09/09/2022
България
Cumpărător verificat
продуктът не вдига шум,удобен за хващане,с колела
скоростта е равномерна, батерията издържлива,хубав цвят,не ти дава да се навеждаш и е лек и удобен
Avantaje
бързо лесно чисти
Dezavantaje
няма
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Active FC8670/61 Bagless vacuum cleaner
Data utilizării 2022-03-09
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Active FC8670/61 Bagless vacuum cleaner
Data utilizării 2022-03-09
Foxgirl
09/11/2021
Україна
Незамінний помічник для прибирання
Купували пилосос на заміну нашому старенькому. Так співпало, що покупка прибула саме після звичайного нашого домашнього прибирання, але випробувати апарат дуже кортіло! Як же ми здивувалися, коли побачили скільки бруду, пилу та шерсті залишив наш старий друг! За два роки користування цей пилосос став незамінним помічником нашої сім’ї , жаль що компанія перестала випускати саме цю потужну модель. Однозначно якісна річ
Avantaje
Потужність, якість, продуману функціональність
Dezavantaje
Немає
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу
Data utilizării 2019-11-09
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу
Data utilizării 2019-11-09
29/10/2021
Україна
PowerPro Active FC8672/01
Дуже гарний пилосос. Брав для прибирання двокімнатної квартири та вибором дуже задоволений. Придбав на початку березня 2019 року, досі все працює, ніяких нарікань на роботу приладу немає.
Avantaje
Потужний, швидке видалення сміття з накопичувального контейнеру, фільтра можна мити водою, прорезинені колеса, багато змінних насадок, довгий шнур електроживлення
Dezavantaje
На мою думку відсутні
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Active FC8672/01 Пилосос без мішка для пилу
Data utilizării 2019-10-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Active FC8672/01 Пилосос без мішка для пилу
Data utilizării 2019-10-29