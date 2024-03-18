-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
PowerPro Compact Aspirator fără sac
Producție oprită
Asistență
FC8472/61
Accesează magazinul
Conectează-te sau creează un cont
Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8472/61 - English (US)
User Manual Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner
Toate (4)
Accesoriile aspiratorului Philips sunt compatibile cu alte modele?
Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Curăţarea recipientului de praf al aspiratorului fără sac Philips
Cum trebuie să curăţ filtrul aspiratorului meu Philips?
Furtun
Sac reutilizabil pentru CompactGo
Adaptor universal
Filtru de motor EPA10
Filtru de evacuare
Filtru interior
PowerLifeCap de aspirare pentru toate tipurile de podele
Cap de aspirare mic pentru aspirator
Cap de aspirare pentru spaţii înguste
Tub telescopic
Tub telescopic pentru aspirator
PerformerSuport pentru sacul de praf
Aspiratorul meu Philips nu porneşte
Aspiratorul meu Philips se supraîncălzeşte
Simt şocuri electrice când utilizez aspiratorul Philips
Putere de aspirare scăzută a aspiratorului Philips