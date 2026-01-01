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  • 20% mai multă putere de aspirare* pentru o curăţare mai bună
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  • 20% mai multă putere de aspirare* pentru o curăţare mai bună
  • 20% mai multă putere de aspirare* pentru o curăţare mai bună
  • 20% mai multă putere de aspirare* pentru o curăţare mai bună
  • 20% mai multă putere de aspirare* pentru o curăţare mai bună
  • 20% mai multă putere de aspirare* pentru o curăţare mai bună
  • 20% mai multă putere de aspirare* pentru o curăţare mai bună
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  • 20% mai multă putere de aspirare* pentru o curăţare mai bună
  • 20% mai multă putere de aspirare* pentru o curăţare mai bună
  • 20% mai multă putere de aspirare* pentru o curăţare mai bună
  • 20% mai multă putere de aspirare* pentru o curăţare mai bună
  • 20% mai multă putere de aspirare* pentru o curăţare mai bună

Producție oprită

PowerPro CompactAspirator fără sac

FC8472/61

20% mai multă putere de aspirare* pentru o curăţare mai bună
Noul Philips PowerPro Compact oferă performanţă puternică fără compromisuri graţie tehnologiei PowerCyclone 4 şi designului avansat al compartimentului pentru praf
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Cu tehnologia PowerCyclone 4

20% mai multă putere de aspirare* pentru o curăţare mai bună

  • 1800 W

  • PowerCyclone 4

  • Filtru EPA 10 pentru motor

Motor de 1800 Waţi pentru performanţe înalte

Motor de 1800 Waţi pentru performanţe înalte

Motorul de 1800 de Waţi generează o putere de aspirare de max. 350 Waţi pentru performanţe înalte.

Design avansat al compartimentului pentru praf pentru golire uşoară

Design avansat al compartimentului pentru praf pentru golire uşoară

Recipientul pentru praf este perfect conceput pentru a putea elimina praful fără a crea un nor de praf. Graţie formei sale unice şi suprafeţei netede, praful este colectat într-o singură parte a recipientului şi alunecă uniform în coşul de gunoi.

Tehnologia PowerCyclone 4 separă praful de aer dintr-o singură mişcare

Tehnologia PowerCyclone 4 separă praful de aer dintr-o singură mişcare

Tehnologia PowerCyclone 4 maximizează fluxul de aer şi performanţa separând murdăria din aer dintr-o mişcare. Aceasta asigură rezultate remarcabile de curăţare prin intermediul unor paşi extrem de eficienţi: 1) Aerul intră rapid în PowerCyclone datorită fantei de admisie aer drepte şi netede. 2) Orificiul curbat de trecere a aerului accelerează aerul în sus în compartimentul ciclonic pentru a separa praful de aer.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Putere de aspirare testată în concordanţă cu standardul internaţional DIN EN 60312/11/2008, testată de institutul extern de testare SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., ianuarie 2013).