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Producție oprită
FC8472/61
1800 W
PowerCyclone 4
Filtru EPA 10 pentru motor
Motorul de 1800 de Waţi generează o putere de aspirare de max. 350 Waţi pentru performanţe înalte.
Recipientul pentru praf este perfect conceput pentru a putea elimina praful fără a crea un nor de praf. Graţie formei sale unice şi suprafeţei netede, praful este colectat într-o singură parte a recipientului şi alunecă uniform în coşul de gunoi.
Tehnologia PowerCyclone 4 maximizează fluxul de aer şi performanţa separând murdăria din aer dintr-o mişcare. Aceasta asigură rezultate remarcabile de curăţare prin intermediul unor paşi extrem de eficienţi: 1) Aerul intră rapid în PowerCyclone datorită fantei de admisie aer drepte şi netede. 2) Orificiul curbat de trecere a aerului accelerează aerul în sus în compartimentul ciclonic pentru a separa praful de aer.
Recenzii
Putere de aspirare testată în concordanţă cu standardul internaţional DIN EN 60312/11/2008, testată de institutul extern de testare SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., ianuarie 2013).