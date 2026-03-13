ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Performer Compact Aspirator cu sac

Producție oprită

Asistență

Performer CompactAspirator cu sac

FC8379/09

Performer Compact Aspirator cu sac

Producție oprită

Accesează magazinul

Înregistrează-ţi produsul

Obţine garanţia extinsă

Înregistrează-ţi produsul în 90 de zile de la achiziţie şi obţine garanţie extinsă (se aplică T&C).

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

Eco passport Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag - English (US)

  • PDF fişier, 187.2 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag FC8379/09 - English (US)

  • PDF fişier, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Întrebări frecvente

Piese de schimb şi accesorii

Depanare

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm