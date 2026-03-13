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Performer Compact Aspirator cu sac
Producție oprită
Asistență
FC8379/09
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Eco passport Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag FC8379/09 - English (US)
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Accesoriile aspiratorului Philips sunt compatibile cu alte modele?
De unde ştiu că sacul de praf din aspiratorul meu Philips este plin?
Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Cum şi când trebuie înlocuit sacul de praf al aspiratorului meu Philips?
Cum trebuie să curăţ filtrul aspiratorului meu Philips?
Tub telescopic
Cap de aspirare pentru spaţii înguste
Cap de aspirare pentru pardoseli dure
Cap de aspirare TriActive
Perie Turbo
Suport pentru sacul de praf
Set de filtre
Kit de schimb pentru sac 3000 -XD30xx
Filtru HEPA pentru evacuare
Aspiratorul meu Philips nu porneşte
Aspiratorul meu Philips se supraîncălzeşte
Aspiratorul meu Philips arată că sacul de praf este plin atunci când nu este
Simt şocuri electrice când utilizez aspiratorul Philips
Putere de aspirare scăzută a aspiratorului Philips
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