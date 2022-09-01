ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit
  • Performanţă completă. Uşor de folosit

Producție oprită

Performer CompactAspirator cu sac

FC8379/09

4.8
| (10) Recenzii | 100% recomandă acest produs

2 premii

Performanţă completă. Uşor de folosit
Noul aspirator Philips Performer Compact oferă performanţă de curăţare completă cu efort minim. Tehnologia AirflowMax menţine puterea de aspirare mai mare pentru mai mult timp. Capul TriActive îndepărtează eficient praful de pe toate pardoselile.
Vezi toate beneficiile

Compact şi puternic, cu tehnologie AirflowMax

Performanţă completă. Uşor de folosit

  • Aspiră 99,9% din praf

  • 900 W

  • 3 l

  • Perie Turbo

Tehnologia revoluţionară AirflowMax pentru putere mare de aspirare

Tehnologia revoluţionară AirflowMax pentru putere mare de aspirare

Tehnologia unică AirflowMax menţine puterea de aspirare ridicată pentru mai mult timp*, pentru a utiliza sacul la maximum. Tehnologia este concepută prin optimizarea a trei elemente cheie: 1) un profil unic al nervurilor din interiorul compartimentului pentru praf pentru a maximiza fluxul de aer din jurul sacului de praf şi pentru a permite utilizarea întregii suprafeţe a sacului; 2) compartiment pentru praf conceput special, de mare capacitate, care permite extinderea uniformă a sacului de praf; 3) structuri din fibre de înaltă calitate, care nu se înfundă, în interiorul sacului de praf şi care absorb praful fără a înfunda porii, evitând astfel o reducere a puterii de aspirare.

Capul TriActive aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare

Capul TriActive aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare

Capul de aspirare TriActive aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare: 1) deschide uşor covorul cu talpa sa cu design special, pentru a îndepărta praful în profunzime; 2) aspiră cu uşurinţă particulele mari prin orificiul mare din faţă; 3) aspiră bine praful şi mizeria de pe lângă mobilă şi pereţi cu cele două canale de aer laterale.

Perie Turbo, perfectă pentru curăţarea părului de animale

Perie Turbo, perfectă pentru curăţarea părului de animale

Peria Turbo permite curăţarea profundă a covoarelor, eliminând cu uşurinţă părul şi scamele. Peria rotativă din interiorul capului elimină activ particulele mici de praf şi părul de animale, oferind o mai bună performanţă de curăţare.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Premii

  • Award image VRS_AWARD-612378
  • Award image VRS_AWARD-961262

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.8

din 5

10

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

01/09/2022

България

България

Cumpărător verificat

Чудесна прахосмукачка !

Прахосмукачката върши чудесна работа - с нея се чисти балкон ,застлан с изкуствена трева ( върху нея падат листа,клончета и тн....имаме и дългокосместа котка )...Избрахме точно този модел ,защото трябваше да е със силна смукателна мощ и лесна за обслужване . Цветът е бонус - допада ни много :)

Avantaje

Мощно засмуква, чисти добре, има много приставки,лесно сглобяване и разглобяване , стабилна.

Dezavantaje

Няма.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Performer Compact FC8379/09 Прахосмукачка с торбичка

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Performer Compact FC8379/09 Прахосмукачка с торбичка

15/04/2020

Slovenija

Slovenija

odličen

odličen sesalnik - vrhunski design, lahek, preprost, močan

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko

29/05/2019

Hrvatska

Hrvatska

Vuče ko zmaj

Usisavač je odličan, zato i je već 2,.. prvi je kod svekrve

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Aspiră 99,9% din praful pe pardoseli dure cu crăpături (IEC62885-2).