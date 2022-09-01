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Producție oprită
Aspiră 99,9% din praf
900 W
3 l
Perie Turbo
Tehnologia unică AirflowMax menţine puterea de aspirare ridicată pentru mai mult timp*, pentru a utiliza sacul la maximum. Tehnologia este concepută prin optimizarea a trei elemente cheie: 1) un profil unic al nervurilor din interiorul compartimentului pentru praf pentru a maximiza fluxul de aer din jurul sacului de praf şi pentru a permite utilizarea întregii suprafeţe a sacului; 2) compartiment pentru praf conceput special, de mare capacitate, care permite extinderea uniformă a sacului de praf; 3) structuri din fibre de înaltă calitate, care nu se înfundă, în interiorul sacului de praf şi care absorb praful fără a înfunda porii, evitând astfel o reducere a puterii de aspirare.
Capul de aspirare TriActive aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare: 1) deschide uşor covorul cu talpa sa cu design special, pentru a îndepărta praful în profunzime; 2) aspiră cu uşurinţă particulele mari prin orificiul mare din faţă; 3) aspiră bine praful şi mizeria de pe lângă mobilă şi pereţi cu cele două canale de aer laterale.
Peria Turbo permite curăţarea profundă a covoarelor, eliminând cu uşurinţă părul şi scamele. Peria rotativă din interiorul capului elimină activ particulele mici de praf şi părul de animale, oferind o mai bună performanţă de curăţare.
Premii
4.8
din 5
10
Recenzii
100%
recomandă acest produs
И.Димитрова
01/09/2022
България
Cumpărător verificat
Чудесна прахосмукачка !
Прахосмукачката върши чудесна работа - с нея се чисти балкон ,застлан с изкуствена трева ( върху нея падат листа,клончета и тн....имаме и дългокосместа котка )...Избрахме точно този модел ,защото трябваше да е със силна смукателна мощ и лесна за обслужване . Цветът е бонус - допада ни много :)
Avantaje
Мощно засмуква, чисти добре, има много приставки,лесно сглобяване и разглобяване , стабилна.
Dezavantaje
Няма.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer Compact FC8379/09 Прахосмукачка с торбичка
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer Compact FC8379/09 Прахосмукачка с торбичка
Orange24
15/04/2020
Slovenija
odličen
odličen sesalnik - vrhunski design, lahek, preprost, močan
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko
Blabla
29/05/2019
Hrvatska
Vuče ko zmaj
Usisavač je odličan, zato i je već 2,.. prvi je kod svekrve
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Aspiră 99,9% din praful pe pardoseli dure cu crăpături (IEC62885-2).