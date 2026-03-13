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PowerPro Aqua Sistem de aspirare şi ştergere
Producție oprită
Asistență
FC6405/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Vacuum cleaner and Mopping System FC6405/01 - English (US)
Toate (12)
Când să curăţ/înlocuiesc laveta aspiratorului fără fir Philips
Pot folosi soluţie de pardoseală/apă caldă cu aspiratorul vertical Philips?
Cum curăţ pardoselile dure cu aspiratorul umed Philips?
Accesoriile aspiratorului Philips sunt compatibile cu alte modele?
Cum trebuie să curăţ filtrul aparatului PowerPro Aqua?
Ansamblu recipient de praf
Ansamblu separator de praf
Ansamblu mop
PowerPro DuoAccesoriu combinat
PowerPro DuoPerie
Simt şocuri electrice când utilizez aspiratorul Philips
Putere scăzută a aspiratorului fără fir Philips PowerPro Duo
Peria aspiratorului Philips PowerPro nu se roteşte
Aspiratorul umed Philips eliberează mai puţină apă
Din aspiratorul meu Philips PowerPro Aqua iese praf