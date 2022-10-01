ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare
  • Aspiră şi spală dintr-o mişcare

Producție oprită

PowerPro AquaSistem de aspirare şi ştergere

FC6405/01

4.2
| (716) Recenzii | 83% recomandă acest produs
Aspiră şi spală dintr-o mişcare
Noul PowerPro Aqua fără fir (Li-ion) este un instrument puternic 3 în 1 pentru a face faţă murdăriei zilnice. Un aspirator fără sac pentru toate pardoselile, un aspirator portabil pentru suprafeţe precum canapeaua, scaunele sau colţurile şi un mop pentru a curăţa murdăria umedă.
Vezi toate beneficiile

Mereu la îndemână pentru a curăţa rapid murdăria zilnică

Aspiră şi spală dintr-o mişcare

  • 3 în 1

  • Aspirator, mop şi aspirator portabil

  • 18 V

Tehnologie PowerCyclone pentru performanţă ridicată de aspirare

Tehnologie PowerCyclone pentru performanţă ridicată de aspirare

Tehnologia PowerCyclone asigură rezultate superioare de aspirare într-o singură mişcare. Aerul intră rapid în PowerCyclone şi este accelerat prin trecerea curbată de aer, pentru a separa în mod eficient praful de aer.

Sistem inovator de ştergere cu umiditate optimă pentru toate suprafeţele dure

Sistem inovator de ştergere cu umiditate optimă pentru toate suprafeţele dure

Acest sistem unic de ştergere controlează eliberarea apei pentru a menţine un nivel de umiditate optim pentru toate suprafeţele dure în timpul curăţeniei.

Dispozitiv portabil pentru aspirare mobilă şi colţuri greu accesibile

Dispozitiv portabil pentru aspirare mobilă şi colţuri greu accesibile

Dispozitiv portabil pentru aspirarea mobilierului şi a colţurilor greu accesibile

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.2

din 5

716

Recenzii

83%

recomandă acest produs

01/10/2022

Slovensko

Slovensko

Cumpărător verificat

Maximalna spokojnosť

Celkový dizajn a vydrž baterie. Sacia sila a uskladnitelnost produktu

Avantaje

Sacia sila

Dezavantaje

Nema

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

05/04/2021

Slovensko

Slovensko

Každodenný domáci pomocník

S vysávačom som veľmi spokojná žiaľ po 2r aktívneho používania mi odpadlo koliesko:-( Viete mi poradiť kde kupim nové?

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

19/07/2019

Slovensko

Slovensko

Absolútna spokojnosť

Praktický, jednoduché a rýchle použitie, spratný, výkonný. Jediný zápor pri druhom stupni rýchlosti dosť hlučný.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Aqua FC6405/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Aqua FC6405/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Se recomandă înlocuirea la fiecare 3-6 luni, în funcţie de frecvenţa de utilizare. 2 bureţi din microfibră sunt incluşi în pachet şi poţi consulta www.philips.ro pentru a afla de unde poţi cumpăra bureţi din microfibră. Nu putem garanta rezultate de curăţare optime dacă se folosesc bureţi din microfibră de altă marcă.