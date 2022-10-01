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3 în 1
Aspirator, mop şi aspirator portabil
18 V
Tehnologia PowerCyclone asigură rezultate superioare de aspirare într-o singură mişcare. Aerul intră rapid în PowerCyclone şi este accelerat prin trecerea curbată de aer, pentru a separa în mod eficient praful de aer.
Acest sistem unic de ştergere controlează eliberarea apei pentru a menţine un nivel de umiditate optim pentru toate suprafeţele dure în timpul curăţeniei.
Dispozitiv portabil pentru aspirarea mobilierului şi a colţurilor greu accesibile
4.2
din 5
716
Recenzii
83%
recomandă acest produs
Najo23
01/10/2022
Slovensko
Cumpărător verificat
Maximalna spokojnosť
Celkový dizajn a vydrž baterie. Sacia sila a uskladnitelnost produktu
Avantaje
Sacia sila
Dezavantaje
Nema
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
05/04/2021
Slovensko
Každodenný domáci pomocník
S vysávačom som veľmi spokojná žiaľ po 2r aktívneho používania mi odpadlo koliesko:-( Viete mi poradiť kde kupim nové?
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
galaxy
19/07/2019
Slovensko
Absolútna spokojnosť
Praktický, jednoduché a rýchle použitie, spratný, výkonný. Jediný zápor pri druhom stupni rýchlosti dosť hlučný.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Aqua FC6405/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Aqua FC6405/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
Se recomandă înlocuirea la fiecare 3-6 luni, în funcţie de frecvenţa de utilizare. 2 bureţi din microfibră sunt incluşi în pachet şi poţi consulta www.philips.ro pentru a afla de unde poţi cumpăra bureţi din microfibră. Nu putem garanta rezultate de curăţare optime dacă se folosesc bureţi din microfibră de altă marcă.