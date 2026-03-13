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PowerPro Duo Aspirator vertical 2 în 1
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FC6167/01
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Eco passport Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick FC6167/01 - English (US)
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Accesoriile aspiratorului Philips sunt compatibile cu alte modele?
Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Cum curăţ peria aspiratorului Philips
Curăţarea recipientului de praf al aspiratorului fără sac Philips
Cum trebuie să curăţ filtrul aspiratorului meu Philips?
Ansamblu separator de praf
PowerPro DuoAccesoriu combinat
PowerPro DuoPerie
Peria aspiratorului Philips PowerPro nu se roteşte
Simt şocuri electrice când utilizez aspiratorul Philips
Putere scăzută a aspiratorului fără fir Philips PowerPro Duo
Putere de aspirare scăzută a aspiratorului Philips
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