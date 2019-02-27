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  • Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
  • Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
  • Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
  • Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
  • Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
  • Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
  • Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
  • Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
  • Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
  • Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
  • Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
  • Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
  • Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
  • Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
  • Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
  • Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
  • Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
  • Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele

Producție oprită

PowerPro DuoAspirator vertical 2 în 1

FC6167/01

4.5
| (31) Recenzii | 90% recomandă acest produs
Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele
Noul PowerPro Duo de la Philips îţi oferă rezultate de curăţare temeinice pe suprafeţe dure şi covoare. Tehnologia PowerCyclone menţine puterea mare de aspirare, pentru performanţă excelentă. Capul de aspirare TriActive Turbo colectează mai mult praf şi scame dintr-o singură mişcare.
Vezi toate beneficiile

Cu PowerCyclone şi capul de aspirare turbo TriActive

Rezultate de curăţare temeinice pe toate tipurile de podele

  • Fără fir

  • Aspiratoare fără sac

  • 18 V

  • 2 accesorii

Tehnologia PowerCyclone pentru performanţă maximă

Tehnologia PowerCyclone pentru performanţă maximă

Tehnologia PowerCyclone oferă o curăţare temeinică dintr-o singură mişcare prin intermediul unor paşi extrem de eficienţi: 1) Aerul intră rapid în PowerCyclone graţie orificiului drept şi neted de admisie a aerului. 2) Circuitul curbat de aer direcţionează rapid aerul în sus în compartimentul ciclonic pentru a separa praful de aer.

Cap de aspirare turbo TriActive, pentru cea mai bună performanţă de curăţare pe covoare

Cap de aspirare turbo TriActive, pentru cea mai bună performanţă de curăţare pe covoare

Capul de aspirare turbo TriActive asigură cea mai bună performanţă de curăţare pe suprafeţe dure şi covoare. Peria motorizată şi fluxul de aer optimizat colectează toate impurităţile şi scamele într-o singură mişcare.

Baterii puternice de 18 V, cu litiu pentru durată de funcţionare îndelungată

Baterii puternice de 18 V, cu litiu pentru durată de funcţionare îndelungată

Baterii puternice de 18 V, cu litiu-ion au o putere mai durabilă faţă de bateriile standard. Bateriile Li-Ion sunt şi foarte uşoare, oferindu-ţi o experienţă de curăţare mai durabilă.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.5

din 5

31

Recenzii

90%

recomandă acest produs

2

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník

Vysavač je výkonný, dobře a detailně vysává jak podlahy, tak koberce, na koberce je špička. Když vysaji klasickým vysavačem koberec a poté ještě Philipsem, tak je nádobka z poloviny plná, takže jde vidět, že výborně saje nečistoty. Dlouhá výdrž baterie, nabití cca za 1,5-2 hodiny. Čistí se jednoduše, nádobka se celá vysype, umyje a prachový filtr vysaje. Máme dva chlupáče doma a používám ho i několikrát denně.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

01/08/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do domácnosti.

S timto vysavačem jsem velmi spokojena. Je vždy po ruce, snadno se čistí a co je pro mě nejdůležitější, vysaje chlupy našeho sibiřského kocoura z koberce. Koupi mohu jedině doporučit.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

04/04/2016

Česká republika

Česká republika

Vynikající vlastnosti.

Oceňuji především dobré vysávání prachových chomáčů a vlasu na plovoucí podlaze a dlažbě. A taky specifikaci na odstraňování zvířecí srsti. Žijeme v bytě s kočkou.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

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Referințe

  1. Testat intern de către Philips. În comparaţie cu un FC8455/FC8456.