Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Fără fir
Aspiratoare fără sac
18 V
2 accesorii
Tehnologia PowerCyclone oferă o curăţare temeinică dintr-o singură mişcare prin intermediul unor paşi extrem de eficienţi: 1) Aerul intră rapid în PowerCyclone graţie orificiului drept şi neted de admisie a aerului. 2) Circuitul curbat de aer direcţionează rapid aerul în sus în compartimentul ciclonic pentru a separa praful de aer.
Capul de aspirare turbo TriActive asigură cea mai bună performanţă de curăţare pe suprafeţe dure şi covoare. Peria motorizată şi fluxul de aer optimizat colectează toate impurităţile şi scamele într-o singură mişcare.
Baterii puternice de 18 V, cu litiu-ion au o putere mai durabilă faţă de bateriile standard. Bateriile Li-Ion sunt şi foarte uşoare, oferindu-ţi o experienţă de curăţare mai durabilă.
4.5
din 5
31
Recenzii
90%
recomandă acest produs
Elizabeth
27/02/2019
Česká republika
Výborný pomocník
Vysavač je výkonný, dobře a detailně vysává jak podlahy, tak koberce, na koberce je špička. Když vysaji klasickým vysavačem koberec a poté ještě Philipsem, tak je nádobka z poloviny plná, takže jde vidět, že výborně saje nečistoty. Dlouhá výdrž baterie, nabití cca za 1,5-2 hodiny. Čistí se jednoduše, nádobka se celá vysype, umyje a prachový filtr vysaje. Máme dva chlupáče doma a používám ho i několikrát denně.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Petula1982
01/08/2018
Česká republika
Skvělý pomocník do domácnosti.
S timto vysavačem jsem velmi spokojena. Je vždy po ruce, snadno se čistí a co je pro mě nejdůležitější, vysaje chlupy našeho sibiřského kocoura z koberce. Koupi mohu jedině doporučit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Peťka
04/04/2016
Česká republika
Vynikající vlastnosti.
Oceňuji především dobré vysávání prachových chomáčů a vlasu na plovoucí podlaze a dlažbě. A taky specifikaci na odstraňování zvířecí srsti. Žijeme v bytě s kočkou.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Testat intern de către Philips. În comparaţie cu un FC8455/FC8456.