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Informații de legalitate
FC6161/04
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User Manual Philips DailyDuo Stick vacuum cleaner
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Accesoriile aspiratorului Philips sunt compatibile cu alte modele?
Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Curăţarea recipientului de praf al aspiratorului fără sac Philips
Cum curăţ peria aspiratorului Philips
Cum trebuie să curăţ filtrul aspiratorului meu Philips?
DailyDuoFiltru
Simt şocuri electrice când utilizez aspiratorul Philips
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