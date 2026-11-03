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Producție oprită
FC6161/04
Fluxul de aer ciclonic fără sac păstrează murdăria în interior, în rotaţie, pentru a asigura o putere de aspirare înaltă şi optimă şi performanţe de curăţare de durată. Sistemul său de filtrare în 2 etape garantează că murdăria rămâne în interior. Primul filtru blochează cea mai mare parte a murdăriei, iar al doilea filtru captează particulele de praf mai fine.
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