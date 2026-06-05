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Philips seria 5400 Espresoare complet automate
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EP5443/70
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Toate (6)
Pot utiliza alt filtru în espressorul Philips?
Cum se reglează volumul băuturilor pentru espressorul Philips
Cum folosesc tabletele de extragere a uleiului din cafea Philips?
Cum îmi detartrez espressorul Philips?
Cum să lubrifiezi unitatea de preparare a espressorului Philips
Cur��area �i �ntre�inerea espressorului Philips
Capacul compartimentului pentru cafea măcinată
Espressor complet automatTavă de scurgere
Philips seria EPPanoul frontal al casetei pentru cafea măcinată
Capac pentru recipientul de boabe de cafea
Espresor complet automatRecipient pentru zaţ
Espressor complet automatLingură de dozare a cafelei
Espressor complet automatCapac metalic pentru tava de scurgere
Sistem de lapte LatteGo
Filtru de apă mic
EspresorLubrifiant pentru unitatea de preparare Philips
Perie de curăţare
Un led de avertizare de pe espressorul Philips nu se stinge
Se aude un zgomot de la espressorul Philips
Espressorul Philips prezintă scurgeri
Nu există debit de apă din rezervor în espressorul Philips
Nu pot regla setarea de măcinare a espressorului Philips
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