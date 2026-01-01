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  • 12 tipuri de cafea din boabe proaspete, mai uşor ca niciodată
  • 12 tipuri de cafea din boabe proaspete, mai uşor ca niciodată
  • 12 tipuri de cafea din boabe proaspete, mai uşor ca niciodată
  • 12 tipuri de cafea din boabe proaspete, mai uşor ca niciodată
  • 12 tipuri de cafea din boabe proaspete, mai uşor ca niciodată
  • 12 tipuri de cafea din boabe proaspete, mai uşor ca niciodată
  • 12 tipuri de cafea din boabe proaspete, mai uşor ca niciodată
  • 12 tipuri de cafea din boabe proaspete, mai uşor ca niciodată

Philips seria 5400Espresoare complet automate

EP5443/70

12 tipuri de cafea din boabe proaspete, mai uşor ca niciodată
Prepară uşor varietăţi de cafea aromate, precum espresso, cafea, cappuccino sau latte macchiato, cu o singură apăsare de buton. LatteGo adaugă varietăţilor cu lapte o spumă fină şi cremoasă, este uşor de configurat şi poate fi curăţat în doar 15 secunde*.
Vezi toate beneficiile

LatteGo, sistem de spumare a laptelui cu cea mai rapidă curăţare*

12 tipuri de cafea din boabe proaspete, mai uşor ca niciodată

  • 12 băuturi

  • Soluţie pentru lapte LatteGo

  • Crom

  • Afişaj TFT

Până la 5000 de ceşti*** fără detartrare, graţie AquaClean

Până la 5000 de ceşti*** fără detartrare, graţie AquaClean

Schimbând filtrul când aparatul îţi cere acest lucru, nu va trebui să-l detartrezi timp de până la 5000 de ceşti***, beneficiind de apă curată şi purificată.

Excepţional de uşor de curăţat cu LatteGo: 2 piese, fără tuburi

Excepţional de uşor de curăţat cu LatteGo: 2 piese, fără tuburi

Pentru mai multă comoditate, poţi spăla sistemul LatteGo, tava de scurgere şi recipientul pentru zaţ în maşina de spălat vase. Acest lucru va economisi timp şi va asigura o curăţare igienică.

Savurează 12 tipuri de cafea la îndemână, inclusiv café au lait

Savurează 12 tipuri de cafea la îndemână, inclusiv café au lait

Fiecare moment merită savurat cu tipul specific de cafea. De la puternicul espresso la savurosul cappuccino, espresorul tău automat oferă preparate perfecte fără bătăi de cap şi fără întârziere.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Pe baza testelor de consum din Germania care compară espresoare complet automate de top, cu preparare cu o singură apăsare de buton (cafea + lapte) (2018).

  2. La 70-82 °C.

  3. Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, aşa cum se indică pe aparat. Numărul real de ceşti depinde de varietăţile de cafea alese şi de metodele de clătire şi curăţare.