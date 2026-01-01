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EP5443/70
12 băuturi
Soluţie pentru lapte LatteGo
Crom
Afişaj TFT
Schimbând filtrul când aparatul îţi cere acest lucru, nu va trebui să-l detartrezi timp de până la 5000 de ceşti***, beneficiind de apă curată şi purificată.
Pentru mai multă comoditate, poţi spăla sistemul LatteGo, tava de scurgere şi recipientul pentru zaţ în maşina de spălat vase. Acest lucru va economisi timp şi va asigura o curăţare igienică.
Fiecare moment merită savurat cu tipul specific de cafea. De la puternicul espresso la savurosul cappuccino, espresorul tău automat oferă preparate perfecte fără bătăi de cap şi fără întârziere.
Recenzii
Pe baza testelor de consum din Germania care compară espresoare complet automate de top, cu preparare cu o singură apăsare de buton (cafea + lapte) (2018).
La 70-82 °C.
Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, aşa cum se indică pe aparat. Numărul real de ceşti depinde de varietăţile de cafea alese şi de metodele de clătire şi curăţare.