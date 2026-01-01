12 tipuri de cafea din boabe proaspete, mai uşor ca niciodată

Prepară uşor varietăţi de cafea aromate, precum espresso, cafea, cappuccino sau latte macchiato, cu o singură apăsare de buton. LatteGo adaugă varietăţilor cu lapte o spumă fină şi cremoasă, este uşor de configurat şi poate fi curăţat în doar 15 secunde*.