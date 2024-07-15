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Putere 3000 W
Abur continuu de 90 g/min
Jet de abur Turbo de 260 g
Garantat fără arsuri
Funcţia de detartrare rapidă ajută la menţinerea performanţei de vârf prin îndepărtarea depunerilor de calciu sau a calcarului.
Călcatul este finalizat rapid şi cu efort minim, cu noua tehnologie cu senzor de mişcare care recunoaşte când mişti fierul de călcat pentru a elibera automat abur.
O singură setare optimă pentru toate materialele care pot fi călcate. Garantat fără arsuri. Datorită tehnologiei OptimalTEMP, garantăm că acest fier de călcat nu va produce arsuri pe niciun material ce poate fi călcat şi poţi călca orice, de la blugi la mătase, de la in la caşmir în siguranţă, în orice ordine, fără a aştepta reglarea temperaturii sau sortarea hainelor.
Premii
3.3
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
LUCIE K.
15/07/2024
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Spokojenost
Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra
Avantaje
Automatická teplota
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička
Zebra435
26/06/2024
Hrvatska
Odlična pegla
Kupila sam mami obzirom da ona više preferira klasične pegle, a ne parne postaje i prezadovoljna je, ja posjedujem i ovu i parnu i pohvala za ovu peglu. Najveća prednost je što nema namještanja temperature
Acest review a fost făcut pentru Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Acest review a fost făcut pentru Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Perunika92
26/06/2024
Hrvatska
najbolja pegla koju sam imala
ovo je najbolja pegla koju sam dosad imala po pitanju brzine i efikasnosti. jednom prodes i gotov si, ne treba okretati robu , a i nema namjestanja temperature niti ne moze skuriti robu. ja preporodena!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo