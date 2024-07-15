ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare

Azur seria 8000Fier de călcat cu abur

DST8040/30

3.3
| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs

2 premii

Rezultate optime printr-o singură mişcare
Putere ridicată de călcat cu noul Philips Azur seria 8000. Graţie tehnologiei turbo cu un jet de abur de 260g, poţi îndepărta chiar şi cele mai persistente cute printr-o singură mişcare. Aparatul este gata de utilizare în mod rapid, datorită puterii de 3000 W, şi oferă rezultate optime graţie aburului puternic şi continuu.
Vezi toate beneficiile

Cel mai puternic jet de abur şi o putere inteligentă

Rezultate optime printr-o singură mişcare

  • Putere 3000 W

  • Abur continuu de 90 g/min

  • Jet de abur Turbo de 260 g

  • Garantat fără arsuri

Detartrare rapidă pentru performanţă de durată

Detartrare rapidă pentru performanţă de durată

Funcţia de detartrare rapidă ajută la menţinerea performanţei de vârf prin îndepărtarea depunerilor de calciu sau a calcarului.

Călcat fără efort cu abur automat inteligent

Călcat fără efort cu abur automat inteligent

Călcatul este finalizat rapid şi cu efort minim, cu noua tehnologie cu senzor de mişcare care recunoaşte când mişti fierul de călcat pentru a elibera automat abur.

O singură setare de temperatură optimă, garantat fără arsuri

O singură setare de temperatură optimă, garantat fără arsuri

O singură setare optimă pentru toate materialele care pot fi călcate. Garantat fără arsuri. Datorită tehnologiei OptimalTEMP, garantăm că acest fier de călcat nu va produce arsuri pe niciun material ce poate fi călcat şi poţi călca orice, de la blugi la mătase, de la in la caşmir în siguranţă, în orice ordine, fără a aştepta reglarea temperaturii sau sortarea hainelor.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Premii

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

3.3

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
2

15/07/2024

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Spokojenost

Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra

Avantaje

Automatická teplota

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

26/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlična pegla

Kupila sam mami obzirom da ona više preferira klasične pegle, a ne parne postaje i prezadovoljna je, ja posjedujem i ovu i parnu i pohvala za ovu peglu. Najveća prednost je što nema namještanja temperature

Acest review a fost făcut pentru Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Acest review a fost făcut pentru Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

26/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

najbolja pegla koju sam imala

ovo je najbolja pegla koju sam dosad imala po pitanju brzine i efikasnosti. jednom prodes i gotov si, ne treba okretati robu , a i nema namjestanja temperature niti ne moze skuriti robu. ja preporodena!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips