Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
DST8030/70
Putere 3000 W
Abur continuu de 80 g/min.
Jet de abur Turbo de 240 g
Garantat fără arsuri
Cu un debit de abur continuu de 80 g/min, nu se iroseşte nicio trecere peste haine, astfel încât să poţi îndepărta cutele mai rapid.
O singură setare optimă pentru toate materialele care pot fi călcate. Garantat fără arsuri. Datorită tehnologiei OptimalTEMP, garantăm că acest fier de călcat nu va produce arsuri pe niciun material ce poate fi călcat şi poţi călca orice, de la blugi la mătase, de la in la caşmir în siguranţă, în orice ordine, fără a aştepta reglarea temperaturii sau sortarea hainelor.
Funcţia de detartrare rapidă ajută la menţinerea performanţei de vârf prin îndepărtarea depunerilor de calciu sau a calcarului.
Premii
1.5
din 5
4
Recenzii
Hanele70
18/07/2024
Česká republika
Zklamání
Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.
Avantaje
regulace teploty - super
Dezavantaje
rukojeť vrže
Acest review a fost făcut pentru Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Acest review a fost făcut pentru Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Lidija27
24/06/2025
Srbija
Ništa posebno
Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.
Acest review a fost făcut pentru Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Acest review a fost făcut pentru Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Roses5
15/11/2025
Srbija
Mnogo losa pegla
Mnogo lose pegla, preteska je i ispusta vodu non stop Ne preporucujem nikom
Acest review a fost făcut pentru Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Acest review a fost făcut pentru Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru