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  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare
  • Rezultate optime printr-o singură mişcare

Azur seria 8000Fier de călcat cu abur

DST8030/70

1.5
| (4) Recenzii

2 premii

Rezultate optime printr-o singură mişcare
Putere ridicată de călcat cu noul Philips Azur seria 8000. Graţie tehnologiei turbo cu un jet de abur de 260 g, poţi îndepărta chiar şi cele mai persistente cute printr-o singură mişcare. Aparatul este gata de utilizare în mod rapid, datorită puterii de 3000 W, şi oferă rezultate optime graţie aburului puternic şi continuu.
Vezi toate beneficiile

Cel mai puternic jet de abur şi o putere inteligentă

Rezultate optime printr-o singură mişcare

  • Putere 3000 W

  • Abur continuu de 80 g/min.

  • Jet de abur Turbo de 240 g

  • Garantat fără arsuri

Jet de abur continuu puternic de până la 80 g/min

Jet de abur continuu puternic de până la 80 g/min

Cu un debit de abur continuu de 80 g/min, nu se iroseşte nicio trecere peste haine, astfel încât să poţi îndepărta cutele mai rapid.

O singură setare de temperatură optimă, garantat fără arsuri

O singură setare de temperatură optimă, garantat fără arsuri

O singură setare optimă pentru toate materialele care pot fi călcate. Garantat fără arsuri. Datorită tehnologiei OptimalTEMP, garantăm că acest fier de călcat nu va produce arsuri pe niciun material ce poate fi călcat şi poţi călca orice, de la blugi la mătase, de la in la caşmir în siguranţă, în orice ordine, fără a aştepta reglarea temperaturii sau sortarea hainelor.

Detartrare rapidă pentru performanţă de durată

Detartrare rapidă pentru performanţă de durată

Funcţia de detartrare rapidă ajută la menţinerea performanţei de vârf prin îndepărtarea depunerilor de calciu sau a calcarului.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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1.5

din 5

4

Recenzii

5
4
3

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Zklamání

Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.

Avantaje

regulace teploty - super

Dezavantaje

rukojeť vrže

Acest review a fost făcut pentru Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

Acest review a fost făcut pentru Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

24/06/2025

Srbija

Srbija

Ništa posebno

Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.

Acest review a fost făcut pentru Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

Acest review a fost făcut pentru Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

15/11/2025

Srbija

Srbija

Mnogo losa pegla

Mnogo lose pegla, preteska je i ispusta vodu non stop Ne preporucujem nikom

Acest review a fost făcut pentru Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

Acest review a fost făcut pentru Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

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