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Azur seria 8000Fier de călcat cu abur

DST8020/20

2.8
| (4) Recenzii

2 premii

Rezultate perfecte imediat
Calcă fără agitaţie cu noul nostru fier de călcat Philips Azur seria 8000. Începe imediat cu 3000 W pentru încălzire rapidă şi performanţă puternică. Tehnologia noastră OptimalTEMP garantează zero arsuri pe toate materialele care pot fi călcate, pentru liniştea ta.
Vezi toate beneficiile

Fără setări, fără agitaţie

Rezultate perfecte imediat

  • Putere 3000 W

  • Garantat fără arsuri

  • Talpă SteamGlide Elite

  • Abur continuu de 55 g/min.

3000 W pentru încălzire rapidă şi performanţe deosebite

3000 W pentru încălzire rapidă şi performanţe deosebite

Începe să calci rapid, cu mai multă putere pentru încălzire rapidă.

Jet de abur continuu puternic de până la 55 g/min

Jet de abur continuu puternic de până la 55 g/min

Cu un debit de abur continuu de 55 g/min, nu se iroseşte nicio trecere peste haine, astfel încât să poţi îndepărta cutele mai rapid.

Jetul de abur de 240 g netezeşte chiar şi cele mai încăpăţânate cute

Jetul de abur de 240 g netezeşte chiar şi cele mai încăpăţânate cute

Jet de abur puternic de 240 g pentru netezirea cutelor încăpăţânate de pe toate articolele tale de îmbrăcăminte.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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2.8

din 5

4

Recenzii

3
2

16/05/2025

Česká republika

Česká republika

Dokonalost

Rychlé nahřátí. Krásný design! Teplota se reguluje sama, jedním tahem přejíždím mezi materiály bez otáčení kolečkem a stažení teploty. Satén se neničí! Jsem nadšená. Třešničkou jsou dvířka na usazování kamene. Doporučuji.

Avantaje

Krásný design. Rychlé nahřátí. Cena. Vertikál i žehlení. Dvířka na odvápnění a odstranění vodního kamene. Samotná regulace teploty.

Dezavantaje

Zatím nic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

10/06/2024

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

výborná kvalita

rychlé natopení na teplotu, dobrá kvalita, nemožnost natočení kabelu na žehličku (překáží)

Avantaje

automatické nastavení teploty

Dezavantaje

kabel není jak namotat na žehličku

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

16/12/2025

Slovensko

Slovensko

Nie som s ňou spokojná

Jediná výhoda tejto, žehličky že nespálite látku. Prvú sme reklamovali lebo púšťala veľa vody, vytvárala mokré fľaky, ľutujem že som súhlasila s výmenou, aj táto sem tam vypúšťa mláky na látku, časom žehlí horšie a horšie. Má problém vyžehliť posteľné prádlo stále je dokrčené. Zvažujem kúpu novej žehličky nemám už na ňu nervy

Acest review a fost făcut pentru Séria Azur 8000 DST8020/20 Naparovacia žehlička

Acest review a fost făcut pentru Séria Azur 8000 DST8020/20 Naparovacia žehlička

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