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DST8020/20
Putere 3000 W
Garantat fără arsuri
Talpă SteamGlide Elite
Abur continuu de 55 g/min.
Începe să calci rapid, cu mai multă putere pentru încălzire rapidă.
Cu un debit de abur continuu de 55 g/min, nu se iroseşte nicio trecere peste haine, astfel încât să poţi îndepărta cutele mai rapid.
Jet de abur puternic de 240 g pentru netezirea cutelor încăpăţânate de pe toate articolele tale de îmbrăcăminte.
Premii
2.8
din 5
4
Recenzii
Karool
16/05/2025
Česká republika
Dokonalost
Rychlé nahřátí. Krásný design! Teplota se reguluje sama, jedním tahem přejíždím mezi materiály bez otáčení kolečkem a stažení teploty. Satén se neničí! Jsem nadšená. Třešničkou jsou dvířka na usazování kamene. Doporučuji.
Avantaje
Krásný design. Rychlé nahřátí. Cena. Vertikál i žehlení. Dvířka na odvápnění a odstranění vodního kamene. Samotná regulace teploty.
Dezavantaje
Zatím nic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
teta1
10/06/2024
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
výborná kvalita
rychlé natopení na teplotu, dobrá kvalita, nemožnost natočení kabelu na žehličku (překáží)
Avantaje
automatické nastavení teploty
Dezavantaje
kabel není jak namotat na žehličku
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Zimička
16/12/2025
Slovensko
Nie som s ňou spokojná
Jediná výhoda tejto, žehličky že nespálite látku. Prvú sme reklamovali lebo púšťala veľa vody, vytvárala mokré fľaky, ľutujem že som súhlasila s výmenou, aj táto sem tam vypúšťa mláky na látku, časom žehlí horšie a horšie. Má problém vyžehliť posteľné prádlo stále je dokrčené. Zvažujem kúpu novej žehličky nemám už na ňu nervy
Acest review a fost făcut pentru Séria Azur 8000 DST8020/20 Naparovacia žehlička
Acest review a fost făcut pentru Séria Azur 8000 DST8020/20 Naparovacia žehlička