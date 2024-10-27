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Abur continuu de 50 g/min.
Jet de abur de 250 g
Talpă SteamGlide Plus
Oprire automată de siguranţă
Pătrunde mai adânc în materiale pentru a îndepărta uşor cutele persistente.
Talpa noastră SteamGlide Plus oferă o performanţă excelentă de alunecare pe toate articolele vestimentare. Rezistenţă mare la zgârieturi şi uzură, neaderentă şi uşor de curăţat.
Sistem de detartrare Quick Calc Release pentru o curăţare uşoară a fierului tău de călcat şi o performanţă de lungă durată a aburului.
4.4
din 5
85
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Kuchyňka
27/10/2024
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Krásně žehlící..
Vzhled, funkce.....lehký úchop, rychlost napařování
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)
Nanukova
27/02/2024
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Žehlička
Skvělá žehlička, moc pěkně vyžehlené prádlo. Doporučuji
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá
Caliente
10/01/2024
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Je skvělá
Se žehličkou jsem maximálně spokojená, krásně žehlí, nepouští vodu. Mohu používat vodu z kohoutku, rychle se nahřívá. Baví mě to s ní mnohem více než s původní žehličkou z marketu. Doporučuji.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená