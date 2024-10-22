Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Abur continuu de 50 g/min.
Jet de abur de 250 g
Talpă SteamGlide Plus
Oprire automată de siguranţă
Pătrunde mai adânc în materiale pentru a îndepărta uşor cutele persistente.
Sistem de detartrare Quick Calc Release pentru o curăţare uşoară a fierului tău de călcat şi o performanţă de lungă durată a aburului.
Sistemul nostru antipicurare previne scurgerile pentru a evita petele provocate de picături de apă şi a călca cu încredere la orice temperatură.
4.0
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Elizabeth27
22/10/2024
Україна
Cumpărător verificat
Чудова праска, те що треба!
Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Baraban
02/07/2024
Україна
Cumpărător verificat
Обычный утюг
Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг
Dezavantaje
Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
LudMilka_11
01/05/2024
Україна
Задоволення при використанні праски
Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%
Avantaje
Не пригодах подошва
Dezavantaje
Немає
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur