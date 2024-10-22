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  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului

Seria 7000Fier de călcat cu abur HV Albastru închis

DST7030/20

4
| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Performanţă garantată a aburului
Performanţă de durată cu funcţia QuickCalc Release şi talpa SteamGlide Elite cu rezistenţă sporită la zgârieturi.
Vezi toate beneficiile

Graţie jetului de abur îmbunătăţit

Performanţă garantată a aburului

  • Abur continuu de 50 g/min.

  • Jet de abur de 250 g

  • Talpă SteamGlide Plus

  • Oprire automată de siguranţă

Jetul de abur de până la 250 g netezeşte rapid cutele persistente

Jetul de abur de până la 250 g netezeşte rapid cutele persistente

Pătrunde mai adânc în materiale pentru a îndepărta uşor cutele persistente.

Detartrare rapidă

Detartrare rapidă

Sistem de detartrare Quick Calc Release pentru o curăţare uşoară a fierului tău de călcat şi o performanţă de lungă durată a aburului.

Sistemul antipicurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării

Sistemul antipicurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării

Sistemul nostru antipicurare previne scurgerile pentru a evita petele provocate de picături de apă şi a călca cu încredere la orice temperatură.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2

22/10/2024

Україна

Україна

Cumpărător verificat

Чудова праска, те що треба!

Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

02/07/2024

Україна

Україна

Cumpărător verificat

Обычный утюг

Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг

Dezavantaje

Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

01/05/2024

Україна

Україна

Задоволення при використанні праски

Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%

Avantaje

Не пригодах подошва

Dezavantaje

Немає

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

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