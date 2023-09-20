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Abur continuu de 50 g/min.
Jet de abur de 250 g
Talpă SteamGlide Plus
Pătrunde mai adânc în materiale pentru a îndepărta uşor cutele persistente.
Sistemul nostru antipicurare previne scurgerile pentru a evita petele provocate de picături de apă şi a călca cu încredere la orice temperatură.
Talpa noastră SteamGlide Plus oferă o performanţă excelentă de alunecare pe toate articolele vestimentare. Rezistenţă mare la zgârieturi şi uzură, neaderentă şi uşor de curăţat.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)
Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...
Avantaje
velká, váží akorát
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá