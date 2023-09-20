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  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului
  • Performanţă garantată a aburului

Seria 7000Fier de călcat cu abur HV Louros/Albastru bumbac

DST7020/20

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Performanţă garantată a aburului
Performanţă de durată cu funcţia QuickCalc Release şi talpa SteamGlide Elite cu rezistenţă sporită la zgârieturi.
Vezi toate beneficiile

Graţie jetului de abur îmbunătăţit

Performanţă garantată a aburului

  • Abur continuu de 50 g/min.

  • Jet de abur de 250 g

  • Talpă SteamGlide Plus

Jetul de abur de până la 250 g îndepărtează rapid cutele persistente

Jetul de abur de până la 250 g îndepărtează rapid cutele persistente

Pătrunde mai adânc în materiale pentru a îndepărta uşor cutele persistente.

Sistemul antipicurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării

Sistemul antipicurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării

Sistemul nostru antipicurare previne scurgerile pentru a evita petele provocate de picături de apă şi a călca cu încredere la orice temperatură.

Talpă SteamGlide Plus

Talpă SteamGlide Plus

Talpa noastră SteamGlide Plus oferă o performanţă excelentă de alunecare pe toate articolele vestimentare. Rezistenţă mare la zgârieturi şi uzură, neaderentă şi uşor de curăţat.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)

Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...

Avantaje

velká, váží akorát

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá

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