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Acumulator extern USB

DLP9779TB/00

Acumulator extern subţire şi puternic

Capacitate mare de 10.000 mAh cu ieşire USB-C de 20 W şi încărcare wireless de 15 W. Nu mai ai griji când telefonul mobil rămâne fără baterie. Pune telefonul mobil pe inelul magnetic pentru o poziţie perfectă de încărcare wireless.

Vezi toate beneficiile

cu o carcasă transparentă.

Acumulator extern subţire şi puternic

  • 10.000 mAh

  • cu încărcare wireless

  • Port de tip C

Încărcător wireless cu margine magnetică

Încărcătorul wireless este prevăzut cu o margine magnetică; pentru o poziţie optimă de aliniere pentru utilizarea produselor MagSafe în încărcarea wireless a produselor Apple.

Protecție inteligentă împotriva supraîncălzirii, supratensiunii & supracurentului

Protecție inteligentă împotriva supraîncălzirii, supratensiunii și supracurentului

Tehnologie wireless Qi

Încărcarea wireless, tehnologia Qi, este adoptată pe scară largă de smartphone-uri şi alte dispozitive mobile. Încărcătoarele wireless Philips sunt compatibile cu telefoanele şi alte dispozitive cu tehnologie wireless Qi. Nu trebuie decât să pui dispozitivele pe acest suport şi vei beneficia de o experienţă de încărcare fără efort.

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