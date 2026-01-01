Acumulator extern subţire şi puternic

Capacitate mare de 10.000 mAh cu baterie Li-polimer sigură. Porturi USB A şi USB C pentru încărcare rapidă cu PD şi QC3.0 pentru încărcarea celor mai recent dispozitive. Putere de încărcare wireless de 15 W. Poate încărca până la 4 dispozitive în acelaşi timp, dispunând de afişaj numeric al nivelului de încărcare.