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DLP9520C/00
Acumulator extern subţire şi puternic
Capacitate mare de 10.000 mAh cu baterie Li-polimer sigură. Porturi USB A şi USB C pentru încărcare rapidă cu PD şi QC3.0 pentru încărcarea celor mai recent dispozitive. Putere de încărcare wireless de 15 W. Poate încărca până la 4 dispozitive în acelaşi timp, dispunând de afişaj numeric al nivelului de încărcare.
10.000 mAh
Porturi de încărcare USB A şi USB C
Încărcare wireless Qi
QC 3.0 şi PD
Încarcă-ţi telefonul mobil cu încărcare wireless rapidă de 15 W.
Încărcarea wireless, tehnologia Qi, este adoptată pe scară largă de smartphone-uri şi alte dispozitive mobile. Încărcătoarele wireless Philips sunt compatibile cu telefoanele şi alte dispozitive cu tehnologie wireless Qi. Nu trebuie decât să pui dispozitivele pe acest suport şi vei beneficia de o experienţă de încărcare fără efort.
Afișaj LCD pentru indicarea nivelului de energie
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