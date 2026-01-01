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DLP9231NW/00
Încărcător wireless 3 în 1
Încarcă-ţi smartphone-ul, vizualizează conţinut şi ascultă la căşti în acelaşi timp, cu acest dispozitiv de încărcare rapidă. Putere maximă de 15 W ce reduce timpul de încărcare al telefonului tău mobil. 2,5 W şi 5 W pentru a-ţi încărca ceasul şi, respectiv, căştile AirPods.
15 W
Încărcare rapidă
Încărcare wireless Qi
Încărcarea wireless, tehnologia Qi, este adoptată pe scară largă de smartphone-uri şi alte dispozitive mobile. Încărcătoarele wireless Philips sunt compatibile cu telefoanele şi alte dispozitive cu tehnologie wireless Qi. Nu trebuie decât să pui dispozitivele pe acest suport şi vei beneficia de o experienţă de încărcare fără efort.
Design anti-alunecare pentru ca tu să îţi poţi ţine telefonul în poziţia dorită, fără ca acesta să alunece din cauza vibraţiilor.
Încarcă-ţi telefonul mobil cu încărcare wireless rapidă de 15 W.
Recenzii
Viteza de încărcare depinde de condiţiile de încărcare, inclusiv de dispozitivul gazdă şi adaptorul de alimentare.