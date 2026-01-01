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Încărcător wireless Qi

DLP9230NW/00

Încărcător wireless 3 în 1

Încarcă-ţi smartphone-ul, vizualizează conţinut şi ascultă la căşti în acelaşi timp, cu acest dispozitiv de încărcare rapidă. Putere maximă de 15 W ce reduce timpul de încărcare al telefonului tău mobil. 2,5 W şi 5 W pentru a-ţi încărca ceasul şi, respectiv, căştile AirPods.

Vezi toate beneficiile

Încărcare rapidă

Încărcător wireless 3 în 1

  • 15 W

  • Încărcare rapidă

  • Încărcare wireless Qi

Tehnologie wireless Qi

Încărcarea wireless, tehnologia Qi, este adoptată pe scară largă de smartphone-uri şi alte dispozitive mobile. Încărcătoarele wireless Philips sunt compatibile cu telefoanele şi alte dispozitive cu tehnologie wireless Qi. Nu trebuie decât să pui dispozitivele pe acest suport şi vei beneficia de o experienţă de încărcare fără efort.

Design anti-alunecare

Design anti-alunecare pentru ca tu să îţi poţi ţine telefonul în poziţia dorită, fără ca acesta să alunece din cauza vibraţiilor.

Încărcare wireless rapidă de 15 W

Încarcă-ţi telefonul mobil cu încărcare wireless rapidă de 15 W.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Viteza de încărcare depinde de condiţiile de încărcare, inclusiv de dispozitivul gazdă şi adaptorul de alimentare.