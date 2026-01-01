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DLP9017/00
Încărcător wireless
Încărcare wireless Qi. Conectează telefonul mobil pe suprafaţă pentru poziţia optimă de încărcare rapidă (max. 15 W) fără a te mai încurca în cablu.
15 W
Inel magnetic
Încărcare wireless Qi
Încărcătorul wireless este prevăzut cu o margine magnetică; pentru o poziţie optimă de aliniere pentru utilizarea produselor MagSafe în încărcarea wireless a produselor Apple.
Protecție inteligentă împotriva supraîncălzirii, supratensiunii și supracurentului
Design anti-alunecare pentru ca tu să îţi poţi ţine telefonul în poziţia dorită, fără ca acesta să alunece din cauza vibraţiilor.
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