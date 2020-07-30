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Producție oprită
DLP8752NC/00
Bucură-te de muzică şi încărcare din mers
Ascultă muzică oriunde mergi şi încarcă-ţi dispozitivul din mers. Acumulatorul extern de 5000 mAh integrează un difuzor Bluetooth. Ia-l cu tine şi hai să petrecem!
Chiar şi când nu ai la îndemână un încărcător de maşină sau de perete, poţi să încarci bateria dispozitivului tău cu acest acumulator convenabil. Acumulatorul inteligent furnizează mai întâi alimentare, astfel încât poţi deconecta acumulatorul după utilizare şi poţi să ai în continuare o baterie complet încărcată pe dispozitiv.
Materialele rezistente şi uşoare vă permit să transportaţi boxele cu dvs. oriunde aţi merge.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Journalists
30/07/2020
Україна
Ідеальний для журналістки!
Добрий день. Працюю журналістом , через те багато пересуваюся по країні. Маю лишатися на зв'язку, але не тільки. Я полюбляю переглядати різні інтерв'ю , слухати музику . І от одного разу батарея далася взнаки. Виручив мене хлопець ( сусід по купе в потягу ) , і подарував даний банк живлення )). Дуже приємний на дотик . Функціональний , не тяжкий . Я про банк )))))))))))) Після нього не псується батарея в смартфоні. Якщо хто не знав , то таке буває . Він в мене льотчик ) але все гаразд. Дякую за увагу .
Avantaje
льотчик , не тяжкий , не псує батареєю , приємний на дотик
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DLP8752NC Банк живлення USB
Data utilizării 2019-07-30
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DLP8752NC Банк живлення USB
Data utilizării 2019-07-30