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Producție oprită

Acumulator extern USB

DLP8752NC/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Bucură-te de muzică şi încărcare din mers

Ascultă muzică oriunde mergi şi încarcă-ţi dispozitivul din mers. Acumulatorul extern de 5000 mAh integrează un difuzor Bluetooth. Ia-l cu tine şi hai să petrecem!

Vezi toate beneficiile

Acumulator extern hibrid şi difuzor portabil

Bucură-te de muzică şi încărcare din mers

Funcţionează oriunde - excelent când nu eşti lângă o sursă de energie

Chiar şi când nu ai la îndemână un încărcător de maşină sau de perete, poţi să încarci bateria dispozitivului tău cu acest acumulator convenabil. Acumulatorul inteligent furnizează mai întâi alimentare, astfel încât poţi deconecta acumulatorul după utilizare şi poţi să ai în continuare o baterie complet încărcată pe dispozitiv.

BT v 4.1

Design uşor şi portabil, pentru a putea savura muzica preferată oricând

Design uşor şi portabil, pentru a putea savura muzica preferată oricând

Materialele rezistente şi uşoare vă permit să transportaţi boxele cu dvs. oriunde aţi merge.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

30/07/2020

Україна

Україна

Ідеальний для журналістки!

Добрий день. Працюю журналістом , через те багато пересуваюся по країні. Маю лишатися на зв'язку, але не тільки. Я полюбляю переглядати різні інтерв'ю , слухати музику . І от одного разу батарея далася взнаки. Виручив мене хлопець ( сусід по купе в потягу ) , і подарував даний банк живлення )). Дуже приємний на дотик . Функціональний , не тяжкий . Я про банк )))))))))))) Після нього не псується батарея в смартфоні. Якщо хто не знав , то таке буває . Він в мене льотчик ) але все гаразд. Дякую за увагу .

Avantaje

льотчик , не тяжкий , не псує батареєю , приємний на дотик

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DLP8752NC Банк живлення USB

Data utilizării 2019-07-30

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DLP8752NC Банк живлення USB

Data utilizării 2019-07-30

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