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Producție oprită

Acumulator extern USB

DLP8718PC/00

Acumulator extern subţire şi puternic

Capacitate mare, de 10000 mAh, cu afişaj cu LED-uri al nivelului bateriei. Nu mai ai probleme când telefonul mobil rămâne fără baterie. Este accesoriul ideal pentru călătorii, care îţi alimentează toate dispozitivele mobile.

Vezi toate beneficiile

Cu cablu de tip C integrat.

Acumulator extern subţire şi puternic

  • 10.000 mAh

  • Roz

  • Port de încărcare USB A şi tip C

LED indicator pentru alimentare

Indicatorul LED discret are o lumină blândă pentru a vedea imediat dacă unitatea este pornită.

Funcţionează oriunde - excelent când nu eşti lângă o sursă de energie

Chiar şi când nu ai la îndemână un încărcător de maşină sau de perete, poţi să încarci bateria dispozitivului tău cu acest acumulator convenabil. Acumulatorul inteligent furnizează mai întâi alimentare, astfel încât poţi deconecta acumulatorul după utilizare şi poţi să ai în continuare o baterie complet încărcată pe dispozitiv.

Funcţionează cu dispozitive USB

Unitatea universală are o conexiune USB pentru utilizare cu dispozitivul USB prin cablul USB al dispozitivului pe care-l deţii deja sau pe care-l poţi achiziţiona separat.

Specificaţii tehnice

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