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Producție oprită
DLP7719N/00
Acumulator extern subţire şi puternic
Intrare Micro şi de tip C, ieşire dublă USB-A şi USB-C.
10.000 mAh
USB dublu
Indicatorul LED discret are o lumină blândă pentru a vedea imediat dacă unitatea este pornită.
Chiar şi când nu ai la îndemână un încărcător de maşină sau de perete, poţi să încarci bateria dispozitivului tău cu acest acumulator convenabil. Acumulatorul inteligent furnizează mai întâi alimentare, astfel încât poţi deconecta acumulatorul după utilizare şi poţi să ai în continuare o baterie complet încărcată pe dispozitiv.
2 porturi USB încarcă simultan două dispozitive
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