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Acumulator extern USB

DLP7717NB/00

Acumulator extern subţire şi puternic

Capacitate mare de 10000 mAh cu baterie Li-polimer sigură. Nu mai ai griji când telefonul mobil rămâne fără baterie. Este accesoriul ideal pentru călătorii, care îţi alimentează toate dispozitivele mobile.

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2 ieşiri USB: 1 A/2,1 A

Acumulator extern subţire şi puternic

  • 10.000 mAh

  • 2 porturi de încărcare USB

Afişaj LCD pentru indicarea alimentării

Afişaj LCD pentru indicarea alimentării

Protecţie inteligentă la supraîncălzire, supratensiune şi supracurent

Protecţie inteligentă la supraîncălzire, supratensiune şi supracurent

Funcţionează oriunde - excelent când nu eşti lângă o sursă de energie

Chiar şi când nu ai la îndemână un încărcător de maşină sau de perete, poţi să încarci bateria dispozitivului tău cu acest acumulator convenabil. Acumulatorul inteligent furnizează mai întâi alimentare, astfel încât poţi deconecta acumulatorul după utilizare şi poţi să ai în continuare o baterie complet încărcată pe dispozitiv.

Specificaţii tehnice

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