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DLP7717NB/00
Acumulator extern subţire şi puternic
Capacitate mare de 10000 mAh cu baterie Li-polimer sigură. Nu mai ai griji când telefonul mobil rămâne fără baterie. Este accesoriul ideal pentru călătorii, care îţi alimentează toate dispozitivele mobile.
10.000 mAh
2 porturi de încărcare USB
Afişaj LCD pentru indicarea alimentării
Protecţie inteligentă la supraîncălzire, supratensiune şi supracurent
Chiar şi când nu ai la îndemână un încărcător de maşină sau de perete, poţi să încarci bateria dispozitivului tău cu acest acumulator convenabil. Acumulatorul inteligent furnizează mai întâi alimentare, astfel încât poţi deconecta acumulatorul după utilizare şi poţi să ai în continuare o baterie complet încărcată pe dispozitiv.
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