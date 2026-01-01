Receptor Bluetooth cu conexiune AUX de 3,5 mm

Conectează-ţi telefonul mobil la sistemul audio auto cu acest dispozitiv Bluetooth. Poate fi folosit pentru a reda muzică şi a conecta apeluri telefonice. Conexiune stabilă cu sunet de claritate excepţională. Versiune Bluetooth 5.0, mufă de ieşire de 3,5 mm.