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Receptor Bluetooth

DLP3533/00

Receptor Bluetooth cu conexiune AUX de 3,5 mm

Conectează-ţi telefonul mobil la sistemul audio auto cu acest dispozitiv Bluetooth. Poate fi folosit pentru a reda muzică şi a conecta apeluri telefonice. Conexiune stabilă cu sunet de claritate excepţională. Versiune Bluetooth 5.0, mufă de ieşire de 3,5 mm.

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Receptor Bluetooth cu conexiune AUX de 3,5 mm

  • Conectivitate Bluetooth

  • 3,5 mm (M)

Conectivitate Bluetooth pe o rază de 10 metri

Rămâi conectat pe o rază de 10 metri într-o zonă fără obstacole. Produs cu o baterie integrată de 145 mAh. Oferă 8 ore de redare audio sau 10 ore de convorbiri telefonice. Încarcă bateria folosind portul Micro USB.

Conectează sistemul stereo utilizând staţia pentru un sunet excelent

Ascultă muzica redată de player folosind boxele excelente ale sistemului stereo. Conectează staţia de andocare la sistemul stereo prin intermediul cablului audio. După ce conectezi playerul la staţia de andocare, acesta va reda melodiile prin sistemul stereo.

Specificaţii tehnice

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