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DLP2711CB/00
Acumulator extern subţire şi puternic
Capacitate mare de 10.000 mAh cu baterie Li-polimer sigură. Nu mai ai griji când telefonul mobil rămâne fără baterie. Cele două porturi USB-A şi USB-C pentru încărcare rapidă acceptă QC 3.0 şi PD3.0.
10.000 mAh
Porturi de încărcare USB A şi USB C
QC 3.0 şi PD 3.0
PPS
Lumina LED discretă luminează slab pentru a vă permite să vedeți dintr-o privire că unitatea este alimentată.
PPS (sursă de alimentare programabilă) este un standard pentru tehnologia de încărcare rapidă pentru dispozitivele USB-C. Această tehnologie reglează tensiunea şi curentul în timp real, în funcţie de starea de încărcare a dispozitivului, alimentându-l cu putere maximă. O modalitate inteligentă de a reduce în siguranţă timpul de încărcare.
Încărcare rapidă - Încarcă-ţi la 50 % telefonul mobil descărcat în 30 de minute.
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