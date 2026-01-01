Încărcare utilizând sursa de alimentare programabilă (PPS) USB-C

PPS (sursă de alimentare programabilă) este un standard pentru tehnologia de încărcare rapidă pentru dispozitivele USB-C. Această tehnologie reglează tensiunea şi curentul în timp real, în funcţie de starea de încărcare a dispozitivului, alimentându-l cu putere maximă. O modalitate inteligentă de a reduce în siguranţă timpul de încărcare.