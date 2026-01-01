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Acumulator extern USB

DLP2711CB/00

Acumulator extern subţire şi puternic

Capacitate mare de 10.000 mAh cu baterie Li-polimer sigură. Nu mai ai griji când telefonul mobil rămâne fără baterie. Cele două porturi USB-A şi USB-C pentru încărcare rapidă acceptă QC 3.0 şi PD3.0.

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cu o sursă de alimentare de rezervă portabilă

Acumulator extern subţire şi puternic

  • 10.000 mAh

  • Porturi de încărcare USB A şi USB C

  • QC 3.0 şi PD 3.0

  • PPS

Indicator luminos LED de alimentare

Lumina LED discretă luminează slab pentru a vă permite să vedeți dintr-o privire că unitatea este alimentată.

Încărcare utilizând sursa de alimentare programabilă (PPS) USB-C

PPS (sursă de alimentare programabilă) este un standard pentru tehnologia de încărcare rapidă pentru dispozitivele USB-C. Această tehnologie reglează tensiunea şi curentul în timp real, în funcţie de starea de încărcare a dispozitivului, alimentându-l cu putere maximă. O modalitate inteligentă de a reduce în siguranţă timpul de încărcare.

Încărcare la 50 % în 30 de minute

Încărcare rapidă - Încarcă-ţi la 50 % telefonul mobil descărcat în 30 de minute.

Specificaţii tehnice

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