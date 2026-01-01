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Producție oprită

Încărcător auto

DLP2521C/00

Încărcător de maşină cu porturi 1C 1A

Încarcă-ţi cele mai recente dispozitive de la portul USB-C cu suport PD pentru a optimiza puterea de încărcare şi a reduce la minimum timpul de încărcare. De asemenea, foloseşte portul USB-A pentru încărcarea altor dispozitive în paralel. Cablul C la C de 1 metru este inclus.

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Putere de ieşire de 36 W cu alimentare

Încărcător de maşină cu porturi 1C 1A

  • Porturi de încărcare USB A şi USB C

  • Funcţie de alimentare

  • Carcasă metalică

2 porturi USB încarcă simultan două dispozitive

2 porturi USB încarcă simultan două dispozitive

Protecţie inteligentă la supraîncălzire, supratensiune şi supracurent

Protecţie inteligentă la supraîncălzire, supratensiune şi supracurent

Port USB-C cu compatibilitate Power Delivery

USB-C este cel mai recent conector de încărcare care este acum adoptat de dispozitive mobile precum telefoane celulare, camere de exterior şi tablete. PD (Power delivery) este standardul USB pentru alimentarea cu energie, care defineşte standardul pentru alimentarea cu energie electrică de 15 W, 27 W, 45 W şi până la 100 W.

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