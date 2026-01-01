Port USB-C cu compatibilitate Power Delivery

USB-C este cel mai recent conector de încărcare care este acum adoptat de dispozitive mobile precum telefoane celulare, camere de exterior şi tablete. PD (Power delivery) este standardul USB pentru alimentarea cu energie, care defineşte standardul pentru alimentarea cu energie electrică de 15 W, 27 W, 45 W şi până la 100 W.