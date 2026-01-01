Încărcător de maşină USB dublu

Încarcă telefonul mobil şi tableta simultan, la viteză maximă, pentru a reveni rapid la nivelul maxim de încărcare când eşti în maşină. Dispune de protecţie inteligentă pentru a preveni deteriorarea dispozitivului tău valoros. Curent total de 3,1 A cu o putere de ieşire max. de 15,5 W.