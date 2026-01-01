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DLP2520/00
Încărcător de maşină USB dublu
Încarcă telefonul mobil şi tableta simultan, la viteză maximă, pentru a reveni rapid la nivelul maxim de încărcare când eşti în maşină. Dispune de protecţie inteligentă pentru a preveni deteriorarea dispozitivului tău valoros. Curent total de 3,1 A cu o putere de ieşire max. de 15,5 W.
2 porturi de încărcare USB
2 porturi USB încarcă simultan două dispozitive
Încărcătorul compact se introduce într-o priză auto de 12 V şi se conectează la dispozitivul dvs. pentru încărcare uşoară şi comodă la drum.
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