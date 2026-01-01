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Producție oprită

Încărcător auto

DLP2520/00

Încărcător de maşină USB dublu

Încarcă telefonul mobil şi tableta simultan, la viteză maximă, pentru a reveni rapid la nivelul maxim de încărcare când eşti în maşină. Dispune de protecţie inteligentă pentru a preveni deteriorarea dispozitivului tău valoros. Curent total de 3,1 A cu o putere de ieşire max. de 15,5 W.

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Putere maximă de ieşire de 15,5 W

Încărcător de maşină USB dublu

  • 2 porturi de încărcare USB

2 porturi USB încarcă simultan două dispozitive

2 porturi USB încarcă simultan două dispozitive

Încărcare de la priză auto de 12 V

Încărcătorul compact se introduce într-o priză auto de 12 V şi se conectează la dispozitivul dvs. pentru încărcare uşoară şi comodă la drum.

Compatibil cu tablete, smartphone-uri şi majoritatea dispozitivelor USB

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