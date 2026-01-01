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DLP1930CW/00
Acumulator extern puternic
Beneficiază de alimentare oriunde şi oricând ai nevoie. Capacitate mare de 30.000 mAh pentru mai mult de o încărcare completă. Cu 3 porturi USB cu USB-A şi USB-C. Încarcă-ţi rapid dispozitivul cu USB-C PD3.0 de max. 20 W sau portul USB-A cu QC 3.0 cu putere de ieşire max. de 18 W.
30.000 mAh
Porturi de încărcare USB A şi USB C
QC 3.0 şi PD
Alb
Afișaj LCD pentru indicarea nivelului de energie
PPS (sursă de alimentare programabilă) este un standard pentru tehnologia de încărcare rapidă pentru dispozitivele USB-C. Această tehnologie reglează tensiunea şi curentul în timp real, în funcţie de starea de încărcare a dispozitivului, alimentându-l cu putere maximă. O modalitate inteligentă de a reduce în siguranţă timpul de încărcare.
Protecție inteligentă împotriva supraîncălzirii, supratensiunii și supracurentului
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