Acumulator extern puternic

Beneficiază de alimentare oriunde şi oricând ai nevoie. Capacitate mare de 30.000 mAh pentru mai mult de o încărcare completă. 3 porturi USB cu USB-A şi USB-C. Încarcă-ţi rapid dispozitivul cu USB-C PD3.0 de max. 20 W sau portul USB-A cu QC 3.0 cu putere de ieşire max. de 18 W.