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Acumulator extern USB

DLP1930CB/00

Acumulator extern puternic

Beneficiază de alimentare oriunde şi oricând ai nevoie. Capacitate mare de 30.000 mAh pentru mai mult de o încărcare completă. 3 porturi USB cu USB-A şi USB-C. Încarcă-ţi rapid dispozitivul cu USB-C PD3.0 de max. 20 W sau portul USB-A cu QC 3.0 cu putere de ieşire max. de 18 W.

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cu o sursă de alimentare de rezervă portabilă

Acumulator extern puternic

  • 30.000 mAh

  • Porturi de încărcare USB A şi USB C

  • QC 3.0 şi PD

  • Negru

Afișaj LCD pentru indicarea nivelului de energie

Afișaj LCD pentru indicarea nivelului de energie

Încărcare utilizând sursa de alimentare programabilă (PPS) USB-C

PPS (sursă de alimentare programabilă) este un standard pentru tehnologia de încărcare rapidă pentru dispozitivele USB-C. Această tehnologie reglează tensiunea şi curentul în timp real, în funcţie de starea de încărcare a dispozitivului, alimentându-l cu putere maximă. O modalitate inteligentă de a reduce în siguranţă timpul de încărcare.

Protecție inteligentă împotriva supraîncălzirii, supratensiunii & supracurentului

Protecție inteligentă împotriva supraîncălzirii, supratensiunii și supracurentului

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