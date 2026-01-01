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Acumulator extern USB

DLP1810CW/00

Acumulator extern subţire şi puternic

Capacitate mare de 10000 mAh cu baterie Li-polimer sigură. Nu mai ai griji când telefonul mobil rămâne fără baterie. Port USB-C de 3 A cu încărcare rapidă şi port USB-A pentru încărcarea celui mai recent dispozitiv.

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cu o sursă de alimentare de rezervă portabilă

Acumulator extern subţire şi puternic

  • 10.000 mAh

  • Porturi de încărcare USB A şi USB C

  • Baterie Li-polimer

  • Alb

Indicator luminos LED de alimentare

Lumina LED discretă luminează slab pentru a vă permite să vedeți dintr-o privire că unitatea este alimentată.

Protecție inteligentă împotriva supraîncălzirii, supratensiunii & supracurentului

Protecție inteligentă împotriva supraîncălzirii, supratensiunii și supracurentului

Specificaţii tehnice

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