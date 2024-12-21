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DLP1810CV/00
Acumulator extern subţire şi puternic
Capacitate mare de 10000 mAh cu baterie Li-polimer sigură. Nu mai ai griji când telefonul mobil rămâne fără baterie. Port USB-C de 3 A cu încărcare rapidă şi port USB-A pentru încărcarea celui mai recent dispozitiv.
10.000 mAh
Porturi de încărcare USB A şi USB C
Baterie Li-polimer
Argintiu
Lumina LED discretă luminează slab pentru a vă permite să vedeți dintr-o privire că unitatea este alimentată.
Protecție inteligentă împotriva supraîncălzirii, supratensiunii și supracurentului
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Jirka2
21/12/2024
Česká republika
Spokojenost
Celkově jsem s touto powerbankou velice spokojeni.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DLP1810CV Power banka USB
Data utilizării 2023-12-21
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DLP1810CV Power banka USB
Data utilizării 2023-12-21