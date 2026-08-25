ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Baterie externă USB

Asistență

Baterie externă USB

DLP1810CB/00

Baterie externă USB

Accesează magazinul

Înregistrează-ți produsul

Obține garanția extinsă

Înregistrează-ți produsul în termen de 90 de zile de la achiziție pentru a beneficia de o garanție extinsă (se aplică termenii și condițiile).

Înscrieprodusul

Manuale şi documentaţie

Doc. furnizor baterie

  • PDF fişier, 684 kB
  • 25 August 2026

Broşură comercială localizată

  • PDF fişier, 263 kB
  • 29 August 2026

Garanţie şi service

Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului

Garanţie

Politicile noastre de garanţie a produselor

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm