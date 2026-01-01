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DLP1810CB/00
Baterie externă subțire și puternică
Capacitate mare de 10000mAh, cu baterie sigură Li-polimer. Nu vă mai faceți griji când telefonul mobil rămâne fără baterie. Încărcare rapidă USB-C 3A și două porturi USB-A pentru a vă încărca cel mai nou dispozitiv.
10,000 mAh
Porturi de încărcare USB A și USB C
Baterie Li-polimer
Negru
Lumina LED discretă luminează slab pentru a vă permite să vedeți dintr-o privire că unitatea este alimentată.
Protecție inteligentă împotriva supraîncălzirii, supratensiunii și supracurentului
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