ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Baterie externă subțire și puternică
  • Baterie externă subțire și puternică
  • Baterie externă subțire și puternică
  • Baterie externă subțire și puternică

Baterie externă USB

DLP1810CB/00

Baterie externă subțire și puternică

Capacitate mare de 10000mAh, cu baterie sigură Li-polimer. Nu vă mai faceți griji când telefonul mobil rămâne fără baterie. Încărcare rapidă USB-C 3A și două porturi USB-A pentru a vă încărca cel mai nou dispozitiv.

Vezi toate beneficiile

cu un acumulator extern portabil de rezervă

Baterie externă subțire și puternică

  • 10,000 mAh

  • Porturi de încărcare USB A și USB C

  • Baterie Li-polimer

  • Negru

Indicator luminos LED de alimentare

Lumina LED discretă luminează slab pentru a vă permite să vedeți dintr-o privire că unitatea este alimentată.

Protecție inteligentă împotriva supraîncălzirii, supratensiunii și supracurentului

Protecție inteligentă împotriva supraîncălzirii, supratensiunii și supracurentului

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips