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Producție oprită

Acumulator extern USB

DLP1011Q/00

Acumulator extern subţire şi puternic

Capacitate mare de 10000 mAh cu baterie Li-polimer sigură. Nu mai ai griji când telefonul mobil rămâne fără baterie. USB-C cu PD maximizează puterea pentru încărcarea celui mai recent dispozitiv al tău. Tehnologia wireless Qi încarcă dispozitivele compatibile Qi fără cablu.

Vezi toate beneficiile

cu încărcare wireless PD şi Qi

Acumulator extern subţire şi puternic

  • 10.000 mAh

  • Încărcare wireless Qi

LED indicator pentru alimentare

Indicatorul LED discret are o lumină blândă pentru a vedea imediat dacă unitatea este pornită.

Funcţionează oriunde - excelent când nu eşti lângă o sursă de energie

Chiar şi când nu ai la îndemână un încărcător de maşină sau de perete, poţi să încarci bateria dispozitivului tău cu acest acumulator convenabil. Acumulatorul inteligent furnizează mai întâi alimentare, astfel încât poţi deconecta acumulatorul după utilizare şi poţi să ai în continuare o baterie complet încărcată pe dispozitiv.

2 porturi USB încarcă simultan două dispozitive

2 porturi USB încarcă simultan două dispozitive

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