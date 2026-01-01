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Producție oprită

Husă

DLN1769/10

Protecţie cu posibilitate de transportare

Comoditate când sunteţi în mişcare. Fabricată din nailon aspru cu un interior moale, carcasa subţire protejează ca atare sau vă încape în geantă. Cureaua reglabilă nu numai că este confortabilă la purtare, ci poate fi aplicată pe tetieră pentru vizionare în vehicul!

Vezi toate beneficiile

cu utilizare multifuncţională

Protecţie cu posibilitate de transportare

  • pentru iPad şi iPad 2

Exterior modern din nailon

Această carcasă este confecţionată dintr-un nailon atractiv şi rezistent, astfel încât oferă protecţie pentru dispozitivul dvs. - cu stil.

Interior căptuşit cu material moale

Interiorul căptuşit cu material moale al acestei huse protejează finisajul dispozitivului dumneavoastră cât timp se află în interiorul acesteia.

Carcasa de transport poate fi transportată ca atare sau vă încape în geantă

Transportaţi-vă dispozitivul în carcasa pentru protecţie în mişcare, sau utilizaţi-o pentru a conferi un start suplimentar de protecţie în interiorul genţii sau rucsacului dvs.

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