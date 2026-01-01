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Producție oprită
DLN1769/10
Protecţie cu posibilitate de transportare
Comoditate când sunteţi în mişcare. Fabricată din nailon aspru cu un interior moale, carcasa subţire protejează ca atare sau vă încape în geantă. Cureaua reglabilă nu numai că este confortabilă la purtare, ci poate fi aplicată pe tetieră pentru vizionare în vehicul!
pentru iPad şi iPad 2
Această carcasă este confecţionată dintr-un nailon atractiv şi rezistent, astfel încât oferă protecţie pentru dispozitivul dvs. - cu stil.
Interiorul căptuşit cu material moale al acestei huse protejează finisajul dispozitivului dumneavoastră cât timp se află în interiorul acesteia.
Transportaţi-vă dispozitivul în carcasa pentru protecţie în mişcare, sau utilizaţi-o pentru a conferi un start suplimentar de protecţie în interiorul genţii sau rucsacului dvs.
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