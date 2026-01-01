Protecţie cu posibilitate de transportare

Comoditate când sunteţi în mişcare. Fabricată din nailon aspru cu un interior moale, carcasa subţire protejează ca atare sau vă încape în geantă. Cureaua reglabilă nu numai că este confortabilă la purtare, ci poate fi aplicată pe tetieră pentru vizionare în vehicul!