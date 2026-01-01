Carcasă inteligentă căptuşită

Reprezentând nivelul absolut în ceea ce priveşte protecţia şi funcţionalitatea, această carcasă întărită dispune de căptuşeală care acţionează şi ca suport pentru unghiuri de vizionare hands-free multiple în modul portret şi peisaj. Carcasa cu interior subţire este detaşabilă pentru protecţie în mişcare.