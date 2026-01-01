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Producție oprită

Carcasă căptuşită tip şevalet

DLN1765/10

Carcasă inteligentă căptuşită

Reprezentând nivelul absolut în ceea ce priveşte protecţia şi funcţionalitatea, această carcasă întărită dispune de căptuşeală care acţionează şi ca suport pentru unghiuri de vizionare hands-free multiple în modul portret şi peisaj. Carcasa cu interior subţire este detaşabilă pentru protecţie în mişcare.

Vezi toate beneficiile

care se transformă într-un suport cu reglare dublă

Carcasă inteligentă căptuşită

  • pentru iPad 2

Interior căptuşit cu material moale

Interiorul căptuşit cu material moale al acestei huse protejează finisajul dispozitivului dumneavoastră cât timp se află în interiorul acesteia.

Exterior din imitaţie de piele pentru eleganţă şi durabilitate

Această carcasă este fabricată dintr-un material atractiv şi durabil similar pielii, oferind protecţie pentru dispozitivul dvs. - cu stil.

Scoateţi carcasa internă pentru o soluţie rapidă de călătorie

Deoarece uneori aveţi nevoie pentru protecţie numai de o husă subţire, carcasa internă este detaşabilă pentru o soluţie rapidă de călătorie care se potriveşte perfect în geantă sau în rucsac.

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