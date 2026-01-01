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Producție oprită
DLN1765/10
Carcasă inteligentă căptuşită
Reprezentând nivelul absolut în ceea ce priveşte protecţia şi funcţionalitatea, această carcasă întărită dispune de căptuşeală care acţionează şi ca suport pentru unghiuri de vizionare hands-free multiple în modul portret şi peisaj. Carcasa cu interior subţire este detaşabilă pentru protecţie în mişcare.
pentru iPad 2
Interiorul căptuşit cu material moale al acestei huse protejează finisajul dispozitivului dumneavoastră cât timp se află în interiorul acesteia.
Această carcasă este fabricată dintr-un material atractiv şi durabil similar pielii, oferind protecţie pentru dispozitivul dvs. - cu stil.
Deoarece uneori aveţi nevoie pentru protecţie numai de o husă subţire, carcasa internă este detaşabilă pentru o soluţie rapidă de călătorie care se potriveşte perfect în geantă sau în rucsac.
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