Călătoriţi cu stil împreună cu un iPad

Călătoriţi cu stil cu o carcasă căptuşită de tip husă, din imitaţie de piele, realizată dintr-un corp solid şi carcasa care se poate transforma cu uşurinţă într-un suport pentru vizionare hands-free. În interior, căptuşeala moale şi suportul integrat fixează şi protejează dispozitivul iPad în timpul deplasărilor.