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Producție oprită
DLN1763/10
Călătoriţi cu stil împreună cu un iPad
Călătoriţi cu stil cu o carcasă căptuşită de tip husă, din imitaţie de piele, realizată dintr-un corp solid şi carcasa care se poate transforma cu uşurinţă într-un suport pentru vizionare hands-free. În interior, căptuşeala moale şi suportul integrat fixează şi protejează dispozitivul iPad în timpul deplasărilor.
pentru iPad 2
Carcasa în stil husă protejează complet dispozitivul dvs., cu un capac care se deschide uşor pentru a oferi acces confortabil când aveţi nevoie.
Această carcasă este fabricată dintr-un material atractiv şi durabil similar pielii, oferind protecţie pentru dispozitivul dvs. - cu stil.
Transportaţi-vă dispozitivul în carcasa pentru protecţie în mişcare, sau utilizaţi-o pentru a conferi un start suplimentar de protecţie în interiorul genţii sau rucsacului dvs.
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