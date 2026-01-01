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Producție oprită

Carcasă de tip husă

DLN1763/10

Călătoriţi cu stil împreună cu un iPad

Călătoriţi cu stil cu o carcasă căptuşită de tip husă, din imitaţie de piele, realizată dintr-un corp solid şi carcasa care se poate transforma cu uşurinţă într-un suport pentru vizionare hands-free. În interior, căptuşeala moale şi suportul integrat fixează şi protejează dispozitivul iPad în timpul deplasărilor.

Vezi toate beneficiile

prevăzut cu o carcasă care se poate transforma în suport

Călătoriţi cu stil împreună cu un iPad

  • pentru iPad 2

Carcasă în stil husă

Carcasa în stil husă protejează complet dispozitivul dvs., cu un capac care se deschide uşor pentru a oferi acces confortabil când aveţi nevoie.

Exterior din imitaţie de piele pentru eleganţă şi durabilitate

Această carcasă este fabricată dintr-un material atractiv şi durabil similar pielii, oferind protecţie pentru dispozitivul dvs. - cu stil.

Carcasa de transport poate fi transportată ca atare sau vă încape în geantă

Transportaţi-vă dispozitivul în carcasa pentru protecţie în mişcare, sau utilizaţi-o pentru a conferi un start suplimentar de protecţie în interiorul genţii sau rucsacului dvs.

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