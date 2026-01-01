Carcasă pentru iPad uşor de transportat

Transportaţi-vă uşor iPad-ul oriunde cu carcasa noastră subţire cu trei straturi. Designul său în straturi subţiri este prevăzut cu spumă cu celule de aer pentru a absorbi şocurile şi cu construcţie turnată pentru rezistenţă suplimentară. Interiorul fără scame împiedică zgârieturile şi vă curăţă dispozitivul.