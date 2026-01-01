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Producție oprită

Carcasă folder subţire

DLN1762/10

Carcasă pentru iPad uşor de transportat

Transportaţi-vă uşor iPad-ul oriunde cu carcasa noastră subţire cu trei straturi. Designul său în straturi subţiri este prevăzut cu spumă cu celule de aer pentru a absorbi şocurile şi cu construcţie turnată pentru rezistenţă suplimentară. Interiorul fără scame împiedică zgârieturile şi vă curăţă dispozitivul.

Vezi toate beneficiile

cu trei straturi de protecţie

Carcasă pentru iPad uşor de transportat

  • pentru iPad 2

Design simplu, elegant

Această carcasă este proiectată să vă asigure protecţie pentru dispozitiv - cu stil.

Designul subţire intră cu uşurinţă în geanta dvs.

Această carcasă este proiectată pentru a adăuga protecţie cu volum minim, astfel încât să puteţi transporta uşor dispozitivul în geantă sau în rucsac pentru protecţie în timpul călătoriei.

Design comod şi elegant

Designul comod şi elegant se încadrează oriunde.

Specificaţii tehnice

Manuale şi documentaţie

Broşură comercială localizată

  • PDF fişier, 608.6 kB
  • 26 November 2023

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