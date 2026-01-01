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Producție oprită
DLN1762/10
Carcasă pentru iPad uşor de transportat
Transportaţi-vă uşor iPad-ul oriunde cu carcasa noastră subţire cu trei straturi. Designul său în straturi subţiri este prevăzut cu spumă cu celule de aer pentru a absorbi şocurile şi cu construcţie turnată pentru rezistenţă suplimentară. Interiorul fără scame împiedică zgârieturile şi vă curăţă dispozitivul.
pentru iPad 2
Această carcasă este proiectată să vă asigure protecţie pentru dispozitiv - cu stil.
Această carcasă este proiectată pentru a adăuga protecţie cu volum minim, astfel încât să puteţi transporta uşor dispozitivul în geantă sau în rucsac pentru protecţie în timpul călătoriei.
Designul comod şi elegant se încadrează oriunde.