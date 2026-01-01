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Producție oprită

Suport auto şi pentru birou

DLK3532Q/00

Suport auto cu încărcare wireless Qi

Conectează telefonul mobil, folosind braţul articulat pentru pivotare şi înclinare.

Vezi toate beneficiile

Conectează telefonul cu uşurinţă

Suport auto cu încărcare wireless Qi

  • 10 W

  • Încărcare wireless Qi

Sistem de montare pe tabloul de bord

Acest sistem de montare se prinde de duzele de ventilaţie ale maşinii, permiţându-ţi să-ţi fixezi şi poziţionezi dispozitivul pentru cel mai uşor acces când eşti la volan.

Încărcare rapidă wireless de 10 W

Pentru o performanţă de încărcare de 10 W, este necesar un încărcător cu încărcare rapidă. Acesta identifică standardul de încărcare al încărcătorului de perete sau al prelungitorului pentru a furniza automat o încărcare mai rapidă.

Pentru a monta şi scoate dispozitivul uşor, cu o singură mână

Două braţe extensibile pentru a monta şi scoate dispozitivul uşor, cu o singură mână

Specificaţii tehnice

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