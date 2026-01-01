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Producție oprită
DLK3425NB/00
Suport auto magnetic
Oferă posibilitatea de reglare la 360 de grade cu bila rotativă. Fixează în siguranţă suportul de ventilaţia AC a maşinii. Suprafaţa magnetică asigură o montare sigură pe iPhone. (iPhone 12 sau 13 cu suport magnetic)
Ventilaţie
Prindere magnetică
pentru iPhone seriile 12 şi 13
Acest suport se roteşte la 360 de grade, permiţându-vă să poziţionaţi dispozitivul în poziţie verticală sau orizontală pentru un acces uşor şi o vizualizare facilă în maşină.
Această carcasă are o secţiune de bază detaşabilă, care vă permite să vă andocaţi dispozitivul rapid şi uşor, rămânând protejat în restul carcasei.
Acest suport păstrează iPhone-ul în maşină şi vă permite să vorbiţi în modul mâini libere cu ajutorul căştilor Bluetooth.
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