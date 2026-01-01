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Producție oprită

Suport de telefon

DLK3425NB/00

Suport auto magnetic

Oferă posibilitatea de reglare la 360 de grade cu bila rotativă. Fixează în siguranţă suportul de ventilaţia AC a maşinii. Suprafaţa magnetică asigură o montare sigură pe iPhone. (iPhone 12 sau 13 cu suport magnetic)

Vezi toate beneficiile

Pentru ventilaţia AC

Suport auto magnetic

  • Ventilaţie

  • Prindere magnetică

  • pentru iPhone seriile 12 şi 13

Rotire la 360 de grade pentru un acces uşor

Acest suport se roteşte la 360 de grade, permiţându-vă să poziţionaţi dispozitivul în poziţie verticală sau orizontală pentru un acces uşor şi o vizualizare facilă în maşină.

Rapid şi uşor de andocat

Această carcasă are o secţiune de bază detaşabilă, care vă permite să vă andocaţi dispozitivul rapid şi uşor, rămânând protejat în restul carcasei.

Vorbiţi în modul mâini libere cu ajutorul căştilor Bluetooth

Acest suport păstrează iPhone-ul în maşină şi vă permite să vorbiţi în modul mâini libere cu ajutorul căştilor Bluetooth.

Specificaţii tehnice

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