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Producție oprită
DLK3423NB/00
Suport auto magnetic
Oferă posibilitatea de reglare la 360 de grade cu bila rotativă. Fixează în siguranţă suportul auto graţie adezivului 3M furnizat.
Prindere magnetică
Acest suport se roteşte la 360 de grade, permiţându-vă să poziţionaţi dispozitivul în poziţie verticală sau orizontală pentru un acces uşor şi o vizualizare facilă în maşină.
Montaţi-vă iPod-ul în maşină în condiţii de siguranţă, într-un suport flexibil şi rotativ. Gâtul este flexibil, pentru o poziţionare optimă, iar suportul rotativ permite accesul uşor şi vizualizarea orizontală dintr-o privire a ecranului tactil al iPod-ului.
Această carcasă are o secţiune de bază detaşabilă, care vă permite să vă andocaţi dispozitivul rapid şi uşor, rămânând protejat în restul carcasei.
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