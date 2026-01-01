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Producție oprită

Suport de telefon

DLK3423NB/00

Suport auto magnetic

Oferă posibilitatea de reglare la 360 de grade cu bila rotativă. Fixează în siguranţă suportul auto graţie adezivului 3M furnizat.

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Suport auto magnetic

  • Prindere magnetică

Rotire la 360 de grade pentru un acces uşor

Acest suport se roteşte la 360 de grade, permiţându-vă să poziţionaţi dispozitivul în poziţie verticală sau orizontală pentru un acces uşor şi o vizualizare facilă în maşină.

Suport auto sigur, cu gât flexibil şi suport rotativ

Montaţi-vă iPod-ul în maşină în condiţii de siguranţă, într-un suport flexibil şi rotativ. Gâtul este flexibil, pentru o poziţionare optimă, iar suportul rotativ permite accesul uşor şi vizualizarea orizontală dintr-o privire a ecranului tactil al iPod-ului.

Rapid şi uşor de andocat

Această carcasă are o secţiune de bază detaşabilă, care vă permite să vă andocaţi dispozitivul rapid şi uşor, rămânând protejat în restul carcasei.

Specificaţii tehnice

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