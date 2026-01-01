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Producție oprită
DLC5206T/00
Cablu premium împletit 3 în 1.
Conectori Micro USB, USB-C şi Lightning în 1. Vei avea nevoie doar de acest cablu pentru toate dispozitivele tale mobile.
Încărcare şi sincronizare
2 metri/6,5 picioare
cablu cu model împletit, negru
Acceptă rata de transfer de date de 480 Mbps prin USB 2.0 de mare viteză
Cablu 3 în 1: un cablu cu 3 conectori: Lightning, USB-C, cablu Micro USB la USB-A. Acest cablu poate fi folosit pentru toate accesoriile tale mobile.
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